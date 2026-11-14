Especialistas recomiendan fijar un presupuesto previo, comparar precios y revisar las condiciones de cada banco para cuidar tu bolsillo en este fin de semana de ofertas.

El fin de semana de compras más grande del país ya está en acción. Desde ayer 13 y hasta el martes 17 de noviembre todo el país podrá aprovechar los descuentos en compras en tiendas físicas y on line con los negocios y tiendas que se registraron para participar del fin de semana de compras XXXL más esperado por todos: El Buen Fin.

Diferentes bancos se suman cada año para darle a sus tarjetahabientes más fáciles de compra y ahorrar al usar sus tarjetas de crédito y débito. Algunos de esos bancos son, por ejemplo, el BBVA México que ofrece bonificaciones para sus clientes en El Buen Fin del 10% al 15% en compras de 12 a 24, o el Santander México, que entrega hasta un 35% de cashback durante este fin de semana de compras.

Otro de los bancos en ofrecer beneficios a sus clientes es Banamex, esta banca ofrece entre sus promociones, hasta un 30% de bonificación y compras hasta de 12 meses sin intereses.

Calendario completo El Buen Fin. El Buen Fin

Beneficios en El Buen Fin para clientes del BBVA México

Durante la edición 2026 de El Buen Fin, que abarcará cinco días, incluido el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana, BBVA México puso a disposición de sus tarjetahabientes de crédito, físicas y digitales, esquemas de bonificación directa y diferimiento de pagos.

“Con su participación en El Buen Fin 2026, BBVA México ofrecerá alternativas de pago y bonificaciones a sus tarjetahabientes, al tiempo que promoverá decisiones de consumo informadas y el uso responsable del crédito.”

Bonificaciones de hasta 15%: Aplican del 10% al 15% en compras realizadas de 12 a 24 meses sin intereses en comercios participantes.

Condiciones de bonificación: Requiere un monto mínimo de compra de $5,000 pesos (no acumulables), tiene un tope de $2,500 pesos diarios por cliente y se otorga de manera automática sin inscripción previa.

Diferimiento a marzo de 2027: Permite empezar a pagar hasta marzo de 2027 a 3 meses sin intereses las compras hechas a una sola exhibición en cualquier comercio nacional, con un gasto mínimo de $3,500 pesos (no acumulables).

Registro para diferir pagos: Para activar el beneficio de pago diferido es indispensable inscribirse en la app BBVA entre el 3 y el 12 de noviembre, o del 18 de noviembre al 9 de diciembre.

Recomendaciones financieras: El área de Educación Financiera del banco sugiere fijar un presupuesto previo, verificar que los sitios de compra en línea sean oficiales, diferenciar entre descuentos directos y bonificaciones, y revisar los movimientos de la tarjeta para confirmar la aplicación de los beneficios.

A la par de estos incentivos comerciales, la institución subrayó la relevancia de planificar el gasto y comparar precios antes de adquirir compromisos financieros.

El Buen Fin se extiende hasta el martes 17 de noviembre con descuentos, bonificaciones y meses sin intereses en tiendas físicas y en línea de todo México. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Beneficios en El Buen Fin para clientes del Santander México

El Santander México entrega hasta un 35% de cashback durante el Buen Fin pagando con sus tarjetas de crédito. En este caso, la banca devolverá hasta 7.000 pesos por compras a 6 MSI. Este beneficio aplica para compras en línea o en tiendas físicas.

El tope de reintegro que es 35% se puede obtener combinando las siguientes opciones según explica la banca en su sitio web.

10% de cashback en todo el Buen Fin: Compra con tu tarjeta de crédito Santander en tienda física o en línea, a partir de 6 MSI, pagos diferidos con cargo o plazos mayores, desde $10,000 pesos, durante todos los días del Buen Fin, en más de 100 comercios.

20% de cashback: Comprando en los días turbo en comercios seleccionados, a 6 MSI o más, desde $10,000 pesos.

25% de cashback: Comprando en los días turbo. Si además traes tu nómina a Santander.

BBVA México ofrece hasta 15% de bonificación en compras de 12 a 24 meses sin intereses o la opción de empezar a pagar hasta marzo de 2027. Buen Fin

Los días turbo según Santader México funcionan así:

Comercio electrónico: viernes 13 de noviembre comprando en Amazon

Supermercados: comprando el sábado 14 de noviembre en Walmart, Bodega Aurrera, Sams Club, Chedraui, Soriana y City Club.

Tiendas departamentales y tecnología: domingo 15 de noviembre comprando LG, Samsung, MacStore, The Home Depot, Palacio de Hierro, Liverpool, Sears.

Viajes: comprando el lunes 16 de noviembre en Aeroméxico, Iberia, Volaris, PriceTravel, BestDay y Despegar.

Comercio Electrónico: comprando el martes 17 de noviembre con Mercado Libre.

Beneficios en El Buen Fin para clientes de Banamex

Banamex ofrece a sus clientes la opción de activar en su sitio web la promoción de compra a MSI y obtener hasta un 305 de bonificación para El Buen Fin.

Por otra parte, las compras del 13 al 17 de noviembre del 2026, se puede comprar a partir de 12 meses sin intereses con sus tarjetas, pero, si el cliente tiene nómina Banamex, Crédito Hipotecario, Afore Banamex, la bonificación podría incrementar el porcentaje.

Podrás recibir hasta 30% de bonificación:

30% de bonificación con tu tarjeta de crédito + tres productos participantes

20% de bonificación con tu tarjeta de crédito + dos productos participantes

15% de bonificación con tu tarjeta de crédito + un producto participante

10% de bonificación con tu tarjeta de crédito

“Si tienes varios productos de la misma categoría, solo uno participará. Puedes consultar las fechas límite de contratación en este micrositio”, advirtió el banco. Banamex también aclaró que no participan tarjetas de crédito corporativas, de Costco Banamex, ni PyME.

Con bonificaciones, cashback y meses sin intereses vigentes hasta el martes 17 de noviembre, planificar cada compra y revisar las condiciones bancarias permitirá aprovechar El Buen Fin cuidando tu bolsillo.