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En esta noticia ¿Habrá menos fusiones y adquisiciones?

Las empresas que quieran concretar una fusión o adquisición en Argentina deberán cambiar desde ahora la forma en que planifican sus operaciones. Con la entrada en vigencia del nuevo régimen de Defensa de la Competencia, ya no podrán cerrar primero un deal y esperar después la autorización de la autoridad, sino que las operaciones que superen los umbrales establecidos deberán ser notificadas y aprobadas antes del cierre.

El cambio comenzó a regir el 17 de noviembre y modifica de manera sustancial la dinámica del mercado de fusiones y adquisiciones. La aprobación de Defensa de la Competencia pasa así a convertirse en una condición previa para concretar determinadas operaciones y, con ello, los tiempos de respuesta de la autoridad adquieren un peso mucho mayor en la planificación de cada transacción.

“Primero se deberá notificar la operación, luego obtener la aprobación de la autoridad de competencia y, finalmente, se puede concretar el cierre”, explicó Juan Tripier, director de PwC Argentina de la práctica de Deals.

Hasta ahora, el esquema funcionaba al revés: las partes podían cerrar la transacción y posteriormente avanzar con la notificación y el proceso de autorización. El nuevo mecanismo es el utilizado en buena parte de los mercados internacionales y, según Tripier, permite que Argentina se alinee con esas prácticas.

El mercado se adelantó al cambio

La modificación también tuvo un efecto concreto sobre las operaciones que estaban en marcha. Durante las últimas semanas, varias transacciones buscaron adelantarse a la entrada en vigencia del nuevo régimen para poder concretar el cierre bajo las reglas anteriores.

“Muchas operaciones buscaron adelantarse a este cambio de régimen”, señaló Tripier, con el objetivo de cerrar efectivamente la operación y realizar luego la notificación bajo el esquema anterior.

El cambio de reglas también obliga a prestar especial atención al momento en que se presenta la operación y a las condiciones que debe cumplir la notificación. De hecho, la autoridad ya estableció un criterio interpretativo para determinar qué régimen corresponde aplicar a las concentraciones notificadas antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema.

El gran interrogante son los tiempos

Ahora el principal interrogante para el mercado pasa por saber qué tan rápido funcionará el nuevo esquema de aprobaciones. El cambio normativo acerca a Argentina a la práctica internacional, pero también incorpora una variable que antes tenía un peso diferente en la estructuración de los deals y es el tiempo que puede demorar la autorización.

“Una interrogante que es natural que surja en todo proceso de cambio es entender qué tan fluido va a ser el nuevo esquema de aprobaciones”, sostuvo Tripier.

El especialista anticipó que probablemente habrá un período de adaptación y consolidación del proceso. Para las empresas y sus asesores, la previsibilidad de los plazos será especialmente relevante, porque una operación ya no podrá avanzar al cierre sin atravesar previamente el filtro de la autoridad de competencia.

Fernando Zoppi, socio de MHR, definió el escenario como “un cambio de paradigma” para el mercado local de M&A. A partir de ahora, el control de concentraciones pasa a ser un factor determinante de la viabilidad y del cronograma de una transacción.

El cierre anticipado de una operación alcanzada por el nuevo régimen, conocido como gun jumping, puede exponer a las partes a sanciones. Por eso, la aprobación de competencia deja de ser un trámite posterior y pasa a formar parte de las condiciones que deben contemplarse desde el comienzo de una negociación.

¿Habrá menos fusiones y adquisiciones?

Tripier no anticipa que el cambio regulatorio genere por sí mismo una caída o un aumento en la cantidad de operaciones. “No esperamos para adelante que haya necesariamente un aumento o disminución de deals por este cambio”, afirmó.

La expectativa está puesta, más bien, en una primera etapa de adaptación. Argentina pasa a utilizar un esquema similar al que funciona en otros mercados, pero el impacto sobre las operaciones dependerá de cómo se implemente en la práctica y, especialmente, de la capacidad de la autoridad para resolver los expedientes con tiempos previsibles.