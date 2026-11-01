La inteligencia artificial comienza a modificar el funcionamiento interno de las empresas, con herramientas que ya no se limitan a asistir a los empleados, sino que pueden ejecutar tareas, procesar información y activar procedimientos de manera autónoma. El cambio alcanza a distintas áreas de la administración corporativa y plantea un nuevo escenario para los equipos que hasta ahora concentraban buena parte de esas operaciones.

Según un relevamiento presentado por Intiza, una compañía que desarrolla software para gestionar procesos internos de las compañias, más del 75% de las tareas que realiza un comprador o un ejecutivo encargado de gestionar pagos a proveedores podría automatizarse mediante tecnología e inteligencia artificial.

El dato fue expuesto por Agustín Badano, CEO de la compañía, durante un encuentro con responsables financieros y gerentes de 150 empresas en Buenos Aires.

Intiza organizó un encuentro con responsables financieros y gerentes de 150 empresas en Buenos Aires. Intiza

“Estamos pasando de un mundo en que las personas realizaban el trabajo con el apoyo del software, a un mundo donde el software realiza el trabajo con la supervisión de las personas”, afirmó Badano. Entre las aplicaciones presentadas aparecen la automatización de procedimientos, el procesamiento de información y el seguimiento de operaciones , con el objetivo de reducir las intervenciones manuales.

Qué dicen los estudios sobre la adopción de IA en las empresas

La tendencia también aparece en investigaciones internacionales. Gartner relevó que el 59% de las áreas financieras consultadas utilizaba inteligencia artificial en 2025, sobre la base de una encuesta a 183 CFOs y directivos del sector. Entre las aplicaciones más frecuentes figuraba la automatización de procesos de cuentas a pagar, mencionada por el 37% de las organizaciones que ya habían incorporado IA en sus funciones financieras.

En la Argentina, un estudio de SAP realizado entre abril y mayo de 2025, con 454 responsables de empresas de distintos sectores y tamaños, encontró que el 73% de las compañías que ya utilizaban agentes de inteligencia artificial había rediseñado sus procesos de compra a pago. Además, el 62,6% identificó ahorros operativos significativos en la cadena de suministro. El informe también detectó que el 30% de las empresas temía que los resultados inexactos de la IA pudieran conducir a decisiones equivocadas.

150 empresas participaron del desayuno de trabajo “Cómo la IA está transformando la Gestión de Compras y Pago a Proveedores”, organizado por Intiza . Intiza

El desafío de pasar de las pruebas a la implementación

La adopción, sin embargo, todavía enfrenta limitaciones. Un análisis de McKinsey publicado el 28 de octubre de 2026, basado en una encuesta a 200 responsables de Compras, indicó que el 80% planeaba aumentar la inversión en tecnología e inteligencia artificial durante los siguientes 12 a 18 meses. Sin embargo, apenas el 2% había incorporado IA a escala y el 55% todavía se encontraba en etapa piloto.

En el encuentro organizado por Intiza también se presentó la experiencia de Naranja X. Sergio Bustos Garro, responsable de Procurement & Warehouse de la compañía, explicó que cuando asumió la conducción del área de Compras en 2021, apenas el 5% de las adquisiciones pasaba por ese sector. Actualmente, la proporción alcanza el 90%. “Gracias a la definición de procedimientos, la adopción de tecnología y la concientización interna”, explicó al describir la transformación. La compañía también compartió el panel con representantes de UFLO, Brubank y Galicia Seguros.