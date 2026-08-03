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Tras la derogación de la Ley de Alquileres, todos estos inquilinos pasarán a pagar un monto adicional en sus contratos de acuerdo a la nueva actualización pactada en los contratos. ¿Cómo calcular el aumento del alquiler y en qué casos aplica?

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de junio. Este porcentaje es fundamental para determinar la próxima suba que los propietarios aplicarán sobre los contratos de alquiler.

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Aumento de alquileres en agosto 2026

El organismo reveló el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, el cual fue de 1,9%. Se trata del porcentaje más bajo en los últimos 11 meses.

Con este resultado, la inflación interanual se ubicó en 33,5%, mientras que el acumulado de los primeros seis meses del año ascendió a 16,8%.

Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba.

Por ejemplo, un contrato con aumento trimestral que en abril inició a un valor de $ 500.000, tendrá que sumar los porcentajes de inflación de abril, mayo y junio.

Los valores en este caso serían de:

FechaAumentoTotal
Trimestre 104/20260%$ 500.000
Trimestre 207/20266,76%$ 533.824
Alquileres en septiembre de 2025.
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Cómo calcular el aumento de alquiler por IPC

Los nuevos contratos anclados a la inflación suelen tener una actualización trimestral o cuatrimestral. En estos casos, a los propietarios que les corresponda actualizar sus contratos deberán sumar los porcentajes de IPC del período acordado y, ese acumulado, les dará el total de incremento que deberán abonar.