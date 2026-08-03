Ley de Alquileres: los propietarios ya no podrán desalojar a los inquilinos que no hayan pagado la cuota

Tras la derogación de la Ley de Alquileres, todos estos inquilinos pasarán a pagar un monto adicional en sus contratos de acuerdo a la nueva actualización pactada en los contratos. ¿Cómo calcular el aumento del alquiler y en qué casos aplica?

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de junio. Este porcentaje es fundamental para determinar la próxima suba que los propietarios aplicarán sobre los contratos de alquiler.

Aumento de alquileres en agosto 2026

El organismo reveló el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, el cual fue de 1,9%. Se trata del porcentaje más bajo en los últimos 11 meses.

Con este resultado, la inflación interanual se ubicó en 33,5%, mientras que el acumulado de los primeros seis meses del año ascendió a 16,8%.

Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba.

Por ejemplo, un contrato con aumento trimestral que en abril inició a un valor de $ 500.000, tendrá que sumar los porcentajes de inflación de abril, mayo y junio.

Los valores en este caso serían de:

Fecha Aumento Total Trimestre 1 04/2026 0% $ 500.000 Trimestre 2 07/2026 6,76% $ 533.824

Alquileres en septiembre de 2025.

Cómo calcular el aumento de alquiler por IPC

Los nuevos contratos anclados a la inflación suelen tener una actualización trimestral o cuatrimestral. En estos casos, a los propietarios que les corresponda actualizar sus contratos deberán sumar los porcentajes de IPC del período acordado y, ese acumulado, les dará el total de incremento que deberán abonar.