Cubrieron un páramo con 12.000 toneladas de cáscara de naranja. Dieciséis años después, el paisaje cambió por completo y sorprendió a los científicos.

En 1997, un grupo de científicos puso en marcha un proyecto que, para muchos, parecía condenado al fracaso . La propuesta consistía en cubrir una extensa zona degradada del Área de Conservación Guanacaste, en Costa Rica, con miles de toneladas de cáscaras y pulpa de naranja procedentes de la industria alimentaria.

Durante un año, cerca de 1.000 camiones descargaron unas 12.000 toneladas de residuos orgánicos sobre tres hectáreas de terreno que, hasta ese momento, apenas podían recuperar su vegetación natural.

La iniciativa surgió gracias a un acuerdo entre los ecólogos Daniel Janzen y Winnie Hallwachs y la empresa procesadora de zumos Del Oro, que cedió parte de sus tierras al parque nacional a cambio de utilizar el lugar para depositar los restos de la fruta.

Un experimento que terminó en la Justicia

Poco tiempo después de comenzar, el proyecto quedó envuelto en una polémica. La compañía rival TicoFruit denunció que los residuos estaban contaminando el parque nacional y llevó el caso ante la Justicia costarricense.

Finalmente, el Tribunal Supremo ordenó detener el experimento y la parcela quedó abandonada durante más de una década. Con el paso de los años, el sitio fue olvidado y nadie volvió a estudiar seriamente qué había ocurrido en aquel terreno.

La sorpresa que encontraron los científicos 16 años después

Todo cambió en 2013, cuando el investigador Timothy Treuer regresó al lugar para comprobar el estado de la parcela. Lo que encontró superó cualquier expectativa.

El paisaje había cambiado por completo , donde antes predominaban la hierba seca, las rocas y el suelo erosionado, ahora existía un bosque denso cubierto de árboles, lianas y vegetación tropical.

La transformación fue tan profunda que los científicos tuvieron dificultades para localizar la zona exacta del experimento, ya que incluso el cartel que señalaba el lugar había quedado oculto bajo la vegetación.

Cubrieron un páramo con 12.000 toneladas de cáscara de naranja. Dieciséis años después, el paisaje cambió por completo y sorprendió a los científicos. Imagen creada con IA

Cómo las cáscaras de naranja transformaron el ecosistema

Las investigaciones posteriores revelaron que el suelo se había enriquecido notablemente y que la biomasa de los árboles había aumentado un 176 % en comparación con una parcela vecina que no recibió residuos orgánicos.

Además, los expertos comprobaron que el bosque recuperó biodiversidad, aumentó la cantidad de nutrientes y logró regenerar un ecosistema que llevaba años degradado.

Aunque todavía no existe una explicación definitiva, los investigadores creen que las cáscaras de naranja actuaron como fertilizante natural y ayudaron a eliminar las especies invasoras que impedían el crecimiento de nuevos árboles.

Un caso que cambió la forma de pensar los residuos

Hoy, el experimento es considerado uno de los ejemplos más llamativos de restauración ecológica mediante residuos agrícolas. Los científicos aclaran que no se trata de arrojar desperdicios sin control sobre espacios protegidos, sino de desarrollar estrategias planificadas que permitan transformar residuos industriales en herramientas para recuperar ecosistemas dañados.