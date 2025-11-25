La Ciudad de Buenos Aires confirmó un nuevo operativo de atención sanitaria dentro del programa Más Servicios en tu Barrio, que ofrecerá odontología y oftalmología gratis durante la semana del 25 al 29 de noviembre de 2025.

¿En qué consiste la atención odontológica y oftalmológica gratuita que ofrece la Ciudad?

El operativo permite acceder sin costo a consultas dentales y visuales en puntos móviles distribuidos en distintos barrios.

Cada jornada cuenta con 50 atenciones odontológicas y 30 oftalmológicas, que se realizan por orden de llegada entre las 9 y las 14 horas. Debido al alto interés, las filas suelen comenzar desde temprano para asegurar un turno entre los cupos diarios.

¿Dónde estará el móvil sanitario en noviembre 2025?

El Gobierno porteño difundió el cronograma oficial para la semana del martes 25 al sábado 29 de noviembre:

Plaza Aristóbulo del Valle (Cuenca y Marcos Sastre, Villa del Parque)

Martes 25: Atención oftalmológica Miércoles 26: Atención odontológica

Plaza Arenales (Mercedes y Nueva York, Villa Devoto)

Jueves 27: Atención oftalmológica Viernes 28: Atención odontológica

Bosques de Palermo (Av. Iraola y Av. Sarmiento, Palermo)

Sábado 29: Atención odontológica y oftalmológica



La modalidad es por orden de llegada, sin solicitud previa. Sin embargo, como los cupos se completan rápidamente, se recomienda arribar antes del inicio del operativo, especialmente para la atención odontológica, que es la más demandada.

¿Qué otros servicios incluye Más Servicios en tu Barrio?

Además de la atención dental y visual, los vecinos pueden realizar durante los operativos:

Trámite de DNI y pasaporte

Gestión de AGIP, ANSES y Tarjeta SUBE

Consultas con Defensa al Consumidor

Vacunación antigripal y contra COVID-19

Atención veterinaria (vacunación antirrábica, castraciones y desparasitación)

Estos servicios también son gratuitos y se brindan en el mismo horario del operativo.

¿Dónde recibir atención odontológica económica durante todo el año?

Quienes no puedan asistir a los operativos también cuentan con una alternativa de bajo costo en la Ciudad. La Facultad de Odontología de la UBA (Marcelo T. de Alvear 2142, CABA) ofrece consultas y tratamientos con supervisión profesional y valores accesibles, inferiores a los de los centros privados.