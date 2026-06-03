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Este martes, 2 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8653 (El Barco).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 2 de junio

 865311° 0477
 2°763712° 3844
 3°117213° 2379
 4°824314° 3044
 5°180915° 4673
 6°214616° 7009
 7°124617° 9172
 8°151018° 3501
 9°068219° 2403
 10°773620° 2707

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¿Qué significa soñar con El Barco?

Soñar con un barco suele representar un proceso de cambio y el rumbo de tu vida; mar en calma indica seguridad y aguas agitadas revelan dudas o tensiones.

Si el barco zarpa anuncia inicios y oportunidades; si se hunde advierte miedos o pérdidas; pilotarlo simboliza control y ser pasajero sugiere dejarse guiar.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.