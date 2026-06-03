En esta noticia ¿Qué significa soñar con El Barco?

Este martes, 2 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8653 (El Barco).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 2 de junio

1° 8653 11° 0477 2° 7637 12° 3844 3° 1172 13° 2379 4° 8243 14° 3044 5° 1809 15° 4673 6° 2146 16° 7009 7° 1246 17° 9172 8° 1510 18° 3501 9° 0682 19° 2403 10° 7736 20° 2707

¿Qué significa soñar con El Barco?

Soñar con un barco suele representar un proceso de cambio y el rumbo de tu vida; mar en calma indica seguridad y aguas agitadas revelan dudas o tensiones.

Si el barco zarpa anuncia inicios y oportunidades; si se hunde advierte miedos o pérdidas; pilotarlo simboliza control y ser pasajero sugiere dejarse guiar.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.