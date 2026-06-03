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Este martes, 2 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8653 (El Barco).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 2 de junio
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|1510
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|7736
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|2707
¿Qué significa soñar con El Barco?
Soñar con un barco suele representar un proceso de cambio y el rumbo de tu vida; mar en calma indica seguridad y aguas agitadas revelan dudas o tensiones.
Si el barco zarpa anuncia inicios y oportunidades; si se hunde advierte miedos o pérdidas; pilotarlo simboliza control y ser pasajero sugiere dejarse guiar.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Sumado a esto, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.