La Universidad de Buenos Aires (UBA) inició una nueva versión del operativo del programa UBA en Acción, que brinda atención odontológica gratuita en la Ciudad Universitaria.

El servicio se ofrece hasta el viernes 14 de noviembre en el Pabellón Cero + Infinito, y está disponible de 9 a 21 horas, únicamente con turno previo.

¿Dónde se realiza la atención odontológica gratuita?

El operativo de atención se lleva a cabo en el Pabellón Cero + Infinito de Ciudad Universitaria, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la iniciativa, estudiantes avanzados y docentes de la Facultad de Odontología de la UBA ofrecen servicios odontológicos gratuitos, en el marco de una actividad académica y social organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria.

Fuente: Freepik Fuente: Freepik

¿Cómo sacar turno para la atención odontológica de UBA en Acción?

La atención se brinda únicamente con turno previo, que debe solicitarse por WhatsApp al 11-3758-9941. El contacto funciona solo por mensajes y no se reciben llamadas telefónicas.

Aunque la atención no tiene costo, desde la organización se solicita un pequeño aporte voluntario destinado a cubrir los materiales utilizados durante las prácticas.

¿Qué tratamientos se realizan en el operativo?

Durante la jornada, los profesionales y estudiantes realizan distintas prácticas odontológicas de carácter preventivo y asistencial, entre ellas:

Limpieza bucal y aplicación de flúor.

Exámenes bucales completos.

Operatorias dentales.

Cirugías menores y atención de urgencias.

El servicio está orientado tanto a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires como a personas sin cobertura médica, y busca promover la salud bucal y la atención temprana de patologías dentales.

¿Qué es el programa UBA en Acción?

UBA en Acción es una iniciativa de la Universidad de Buenos Aires que combina formación académica con compromiso social.

A través de este programa, estudiantes de distintas carreras realizan operativos de salud, asesoramiento y servicios comunitarios en distintos barrios de la ciudad y el conurbano.

En esta edición, el eje está puesto en la atención odontológica gratuita, bajo la supervisión de docentes y profesionales de la universidad.

Fuente: Freepik Fuente: Freepik

¿Qué otras opciones hay para atención dental gratuita?

Además de UBA en Acción, sigue vigente el programa Más Servicios en tu Barrio, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, la atención también es gratuita, pero sin turno previo, lo que genera una alta demanda y largas filas desde temprano. Durante esta semana, las postas de atención odontológica funcionan en los siguientes puntos:

Miércoles 12 de noviembre: Estación Villa Pueyrredón (José Luis Cabezón y Artigas).

Viernes 14 de noviembre: Lugano I y II (Av. Soldado de la Frontera y Ana Díaz).

Sábado 15 de noviembre: Parque Las Heras (Av. Coronel Díaz y French, Palermo).

El horario de atención es de 9 a 14 horas, cuenta con cupos limitados, 50 turnos por día para odontología y 30 para oftalmología.