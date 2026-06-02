El Gobierno repartirá camas y colchones a quienes cumplan estos requisitos: qué documentos deberán presentar

El Gobierno de Tlaxcala tiene un programa de camas y colchones gratuito para personas con discapacidad que no pueden moverse.

Si tienes un familiar en esa situación, aquí están los requisitos y todo lo que necesitas saber para acceder al apoyo.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) confirmó que las familias interesadas pueden iniciar el trámite desde el 1 de junio en sus oficinas de Morelos número 5, en el Centro Histórico de la capital, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Para informes adicionales está disponible el número 2222468402.

El Gobierno de Tlaxcala tiene un programa de camas y colchones gratuito. Sedif de Tlaxcala

Qué documentos se necesitan para solicitar el apoyo

Para acceder al programa, tanto el solicitante como el beneficiario deben presentar:

una solicitud dirigida a la presidenta del SEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar

acta de nacimiento

identificación oficial

Clave Única de Registro de Población

comprobante de domicilio.

Además, será necesario un comprobante médico emitido por la Secretaría de Salud de Tlaxcala que especifique que la persona está imposibilitada para deambular.

El SEDIF evalúa cada caso de forma individual antes de proceder a la entrega, que realiza de manera permanente conforme a los lineamientos del programa.

Qué cuidados necesitan las personas en esta situación

La inmovilidad en personas adultas mayores y con discapacidad puede tener origen biológico, psicológico, social o funcional, según información del sitio Alzheimer México. Por eso, los cuidadores deben implementar rutinas de atención que ayuden a prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida en el domicilio.

El Sedif de Tlaxcala entregó camas y colchones tipo hospitalario a 460 familias. Sedif de Tlaxcala

Entre las recomendaciones están los cambios posturales cada dos o tres horas para aliviar la presión en la piel, mantener la piel seca y limpia en zonas de pliegues e íntimas, realizar ejercicios pasivos con movimientos suaves en brazos y piernas para evitar la rigidez, y ajustar la alimentación para prevenir el estreñimiento, vigilando la ingesta de líquidos y fibra.

La Secretaría de Bienestar también destaca la importancia de establecer rutinas de alimentación, aseo, baño, vestido, movilidad, sueño y descanso como parte de los cuidados básicos esenciales.