El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció las fechas del Programa Más Servicios en tu Barrio, el cual ofrece atención odontológica y oftalmológica gratis y sin necesidad de turno previo.
Las autoridades informaron que los servicios médicos estarán disponibles hasta el sábado 8 de noviembre, por lo que los interesados podrán realizar consultas de dientes y de la vista.
Programa de odontología: en qué fechas estará disponible y cuáles son los servicios
El Gobiernoporteño anunció que del lunes 3 al sábado 8 de noviembre ofrecerán atención odontológica y oftalmológica gratis. Cada día cuenta con 50 turnos para la revisión de la boca y 30 para la vista, por lo que se recomienda asistir con anticipación para garantizar la revisión.
Se deberá asistir con DNI y la atención es por orden de llegada. Los lugares y horarios son los siguientes:
|Fecha
|Hora
|Lugar
|Servicio
|Lunes 3 de noviembre
|16:00 - 20:00
|Plaza Arenales, Villa Devoto
|Atención odontológica y oftalmológica
|Martes 4 de noviembre
|09:00 - 14:00
|Av. San Juan 1650, Constitución
|Atención oftalmológica
|Miércoles 5 de noviembre
|09:00 - 14:00
|Av. Mariano Acosta 3016, Villa Soldati
|Atención odontológica
|Jueves 6 de noviembre
|09:00 - 14:00
|Av. Rivadavia y Av. Pueyrredón, Balvanera
|Atención odontológica
|Viernes 7 de noviembre
|09:00 - 14:00
|Av. Rivadavia y Av. Pueyrredón, Balvanera
|Atención odontológica
|Sábado 29 de noviembre
|09:00 - 14:00
|Av. Directorio 4044, Parque Avellaneda
|Atención odontológica y oftalmológica
Qué otros servicios estarán disponibles durante las jornadas
En caso de los pacientes que asistan por asistencia oftalmológica, se les hará entrega de lentes gratis a quienes lo requieran. En paralelo, también se brindará asistencia en otras áreas como:
- Asesoramiento en trámites de ANSES
- Asistencia para AGIP
- Tarjeta SUBE
- Defensa al consumidor
- Vacunación contra gripe y COVID
- Castración de animales
Para más información, acceder a la página oficial del Programa Más Servicios en tu Barrio a través de este link.