El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció las fechas del Programa Más Servicios en tu Barrio, el cual ofrece atención odontológica y oftalmológica gratis y sin necesidad de turno previo.

Las autoridades informaron que los servicios médicos estarán disponibles hasta el sábado 8 de noviembre, por lo que los interesados podrán realizar consultas de dientes y de la vista.

Programa de odontología: en qué fechas estará disponible y cuáles son los servicios

El Gobiernoporteño anunció que del lunes 3 al sábado 8 de noviembre ofrecerán atención odontológica y oftalmológica gratis. Cada día cuenta con 50 turnos para la revisión de la boca y 30 para la vista, por lo que se recomienda asistir con anticipación para garantizar la revisión.

Se deberá asistir con DNI y la atención es por orden de llegada. Los lugares y horarios son los siguientes:

Fecha Hora Lugar Servicio Lunes 3 de noviembre 16:00 - 20:00 Plaza Arenales, Villa Devoto Atención odontológica y oftalmológica Martes 4 de noviembre 09:00 - 14:00 Av. San Juan 1650, Constitución Atención oftalmológica Miércoles 5 de noviembre 09:00 - 14:00 Av. Mariano Acosta 3016, Villa Soldati Atención odontológica Jueves 6 de noviembre 09:00 - 14:00 Av. Rivadavia y Av. Pueyrredón, Balvanera Atención odontológica Viernes 7 de noviembre 09:00 - 14:00 Av. Rivadavia y Av. Pueyrredón, Balvanera Atención odontológica Sábado 29 de noviembre 09:00 - 14:00 Av. Directorio 4044, Parque Avellaneda Atención odontológica y oftalmológica

Qué otros servicios estarán disponibles durante las jornadas

En caso de los pacientes que asistan por asistencia oftalmológica, se les hará entrega de lentes gratis a quienes lo requieran. En paralelo, también se brindará asistencia en otras áreas como:

Asesoramiento en trámites de ANSES

Asistencia para AGIP

Tarjeta SUBE

Defensa al consumidor

Vacunación contra gripe y COVID

Castración de animales

Para más información, acceder a la página oficial del Programa Más Servicios en tu Barrio a través de este link.