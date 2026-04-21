Los argentinos ya se preparan para recibir un nuevo fin de semana largo. En las próximas semanas, el calendario nacional traerá un feriado que dará lugar a un nuevo descanso extendido en todo el país. El próximo feriado nacional será el viernes 1° de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Trabajador. Al caer viernes, dará lugar a un fin de semana largo ideal para descansar, viajar y desconectarse de la rutina. La jornada rinde homenaje a los “Mártires de Chicago”, un grupo de obreros de la fábrica McCormick que fue víctima de una violenta represión durante las protestas laborales de abril y mayo de 1886, en Estados Unidos. El 1° de mayo de ese año, las manifestaciones fueron reprimidas a tiros por las fuerzas de seguridad, lo que dejó numerosos muertos y heridos. Días después, el 4 de mayo, una nueva protesta terminó nuevamente en violencia policial. En medio del caos estalló una bomba que derivó en el posterior enjuiciamiento de seis trabajadores, cuya culpabilidad nunca pudo ser probada. A partir de estos hechos, el Día del Trabajador se transformó en una fecha de reflexión sobre las conquistas laborales, los derechos sindicales y las condiciones de trabajo en todo el mundo. Además del descanso extendido por el 1° de mayo, el calendario de feriados ofrece otro fin de semana largo hacia fin de mes. Desde el viernes 23 hasta el lunes 25 de mayo, se conmemorará el Día de la Revolución de Mayo, una de las fechas patrias más importantes del país. Como cada año, la jornada estará marcada por actos oficiales, celebraciones populares y encuentros familiares, acompañados de comida típica y actividades culturales en distintos puntos de la Argentina. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 contempla las siguientes fechas confirmadas: