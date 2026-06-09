Este es el cálculo final para saber cuánto le corresponde que le paguen si trabajó el 8 de junio. (Foto: Freepik).

Confirmación oficial: la Corte Suprema falló a favor de recortar en aguinaldo a los trabajadores que cumplan este requisito

Conforme al calendario oficial, el lunes 8 de junio de 2026, día en que se celebra el Corpus Christi, fue feriado en Colombia. Al tratarse de una fecha no laborable, muchos trabajadores se preguntan cuánto deben recibir si prestaron sus servicios durante esta jornada especial.

Esta fecha hizo parte de los 18 festivos obligatorios del año, por lo que millones de personas aprovecharon ese día para descansar y compartir en familia. Sin embargo, algunas empresas mantuvieron sus operaciones, lo que hace fundamental que los empleados conozcan qué pago adicional les corresponde.

Con la reforma laboral aprobada y en vigencia en todo el país, tener claridad sobre cómo se remunera el trabajo en días festivos como el Corpus Christi es clave para evitar confusiones, retrasos en los pagos o posibles incumplimientos por parte de los empleadores.

¿Cómo se debe pagar el feriado del 8 de junio en Colombia?

La reforma laboral fijó nuevos criterios para el pago de los días feriados trabajados. El objetivo de la nueva normativa es establecer un recargo del 100% sobre el salario ordinario, proporcional a las horas laboradas durante domingos y festivos. No obstante, esta medida se aplicará de forma progresiva.

Este es el cálculo final para saber cuánto le corresponde que le paguen si trabajó el 8 de junio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El aumento en el recargo se implementará de la siguiente manera:

Desde julio de 2025 : el pago por trabajo dominical y festivo será del 80% adicional.

Desde julio de 2026: se elevará al 90%.

Desde julio de 2027: alcanzará el 100%.

Por lo tanto, quienes trabajaron durante el feriado de este lunes deberán recibir un pago equivalente a su jornada habitual multiplicada por 1.8. En caso de incluirse horas nocturnas, extras o dominicales adicionales, el valor final a percibir será aún mayor.

Qué otros feriados quedan en Colombia para 2026

Durante el resto del año 2026, los habitantes podrán disfrutar de los siguientes días de descanso: