Con la llegada del 1 de mayo, el ritmo habitual de las ciudades se verá alterado. Debido a la conmemoración del Día del Trabajador, las principales cámaras empresariales y sindicatos confirmaron que todos los supermercados y centros comerciales del país permanecerán cerrados por 24 horas. Esta medida, que se repite cada año, busca garantizar el derecho al descanso de los empleados del sector comercio en una de las fechas más significativas del calendario nacional. La pausa de actividades afecta de manera total a las grandes superficies. Entre los establecimientos que no abrirán sus puertas se encuentran: Aunque el cierre es masivo en el sector comercial, existen algunas actividades que mantienen una guardia mínima o esquema diferenciado: Ante el cierre total de los supermercados por 24 horas, la principal recomendación es adelantar las compras de alimentos y productos básicos al 30 de abril. Cabe destacar que, durante la víspera del feriado, muchos locales suelen registrar una mayor afluencia de público y algunos podrían cerrar sus puertas una o dos horas antes de lo habitual. La actividad comercial normal se retomará en sus horarios habituales a partir del 2 de mayo.