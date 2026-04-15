El calendario laboral 2026 tiene una particularidad favorable para los trabajadores: el 1° de mayo cae viernes, lo que genera automáticamente un fin de semana largo sin necesidad de decretos ni puentes. El Día del Trabajador marca el arranque de tres días de descanso que se extienden hasta el domingo 3. Para quienes planifican con anticipación, o simplemente necesitan una excusa para reservar ese alojamiento que tienen en favoritos desde hace meses, este es el momento ideal para organizarse. El Día Internacional de los Trabajadores tiene raíces en las movilizaciones obreras de Chicago de 1886, cuando miles de trabajadores reclamaron la jornada de ocho horas. En Argentina, su conmemoración está consagrada por ley y es uno de los pocos feriados que no pueden trasladarse ni modificarse por decreto. Dicho de otro modo: aunque el Gobierno de turno quiera moverlo, no puede. Una vez pasado el fin de semana del 1° al 3 de mayo, el año todavía reserva varias pausas en el calendario oficial: Estos feriados pueden moverse al lunes más cercano por decisión del Poder Ejecutivo, lo que suele generar fines de semana largos: A diferencia de los feriados, los días no laborables son optativos para el sector privado: cada empleador decide si sus trabajadores descansan o no. Los que quedan en el año son el 10 de julio y el 7 de diciembre. Contando solo los feriados que ya garantizan tres o más días de descanso —sin depender de puentes ni decretos—, quedan al menos cuatro oportunidades claras: el 1° de mayo, el 25 de mayo, el 17 de agosto y el 12 de octubre. Si el Ejecutivo confirma el puente del 10 de julio, ese esquema sumaría un fin de semana de cuatro días en pleno invierno, ideal para escapadas a la nieve o a destinos de montaña. El calendario oficial de feriados puede consultarse en argentina.gob.ar.