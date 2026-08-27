Estos argentinos deben actualizar el DNI con el nuevo formato en 2026: cómo hacerlo paso a paso

El Gobierno nacional, mediante el Registro Nacional de las Personas (Renaper), implementó el nuevo formato del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte.

La medida busca adecuar los documentos a los estándares internacionales fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incorporando mayores medidas de seguridad para evitar el fraude y agilizar la verificación de datos.

El nuevo modelo mantiene la tarjeta de policarbonato con grabado láser e incorpora un chip sin contacto que almacena información biométrica y personal . Si bien el uso de este formato ya está activo, no invalida los DNI en circulación, los cuales continúan vigentes hasta su fecha de vencimiento.

Quiénes deben cambiar el DNI al nuevo modelo de forma obligatoria

Si bien los documentos en formato tarjeta emitidos previamente mantienen su validez legal hasta la fecha de vencimiento impresa, existen determinadas situaciones administrativas en las que resulta indispensable realizar el recambio por la nueva versión.

Actualizaciones por edad: Niños que alcancen los 5 a 8 años y adolescentes que cumplan los 14 años.

Vencimiento de la tarjeta: Ciudadanos cuya fecha de expiración indicada en el frente del plástico esté vencida o próxima a vencer.

Modificación de datos: Personas que requieran realizar cambios de domicilio o rectificaciones en la información personal (como nombre o género).

Extravío o deterioro: Casos de pérdida, robo, rotura o inutilización del documento físico.

Estos argentinos deben actualizar el DNI con el nuevo formato en 2026: cómo hacerlo paso a paso

Paso a paso para tramitar el nuevo documento

Para iniciar la gestión del nuevo ejemplar, el organismo estatal dispuso un circuito simplificado que combina instancias digitales previas con la presentación en la delegación correspondiente a cada provincia o localidad.

Turno o presentación: Sacar turno previo desde la app Mi Argentina para un Centro de Documentación Renaper o acudir a la delegación del Registro Civil correspondiente a la jurisdicción (en Neuquén, se gestiona directamente en las oficinas seccionales de LM Neuquén).

Asistencia presencial: Concurrir la fecha asignada con la documentación de respaldo requerida en caso de rectificaciones o actualización de menores (quienes deben ir acompañados por un progenitor o tutor).

Pago del trámite: Abonar el arancel en el centro de atención al iniciar la gestión.

Seguimiento y recepción: Conservar la constancia de trámite para verificar el estado online en renaper.gob.ar mediante el número de ID. El documento se entrega por correo en el domicilio o en la oficina elegida para el retiro.

Costos del trámite y modalidades de entrega

Las tarifas vigentes para la expedición de la documentación varían según la urgencia solicitada por el usuario y el tipo de trámite a realizar en las oficinas habilitadas .