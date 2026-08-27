Una de las autopistas más transitadas de Buenos Aires cambia para siempre.

Autopistas del Oeste lleva adelante tareas de mantenimiento y mejoramiento de la calzada en distintos sectores del Acceso Oeste, una de las principales vías de conexión entre el oeste del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente, los trabajos se concentran en el tramo comprendido entre Ituzaingó y Ciudadela, en sentido a CABA, donde se realizan tareas de repavimentación en los carriles rápidos y medios, además de trabajos de bacheo.

La concesionaria mantiene en ejecución un programa de bacheos en pavimentos asfálticos del Acceso Oeste.

Acceso Oeste: cuándo se realizan las obras

Las tareas comenzaron y se desarrollan de lunes a viernes, entre las 21 y las 4, un horario elegido para disminuir la afectación sobre la circulación durante los momentos de mayor tránsito.

Durante el operativo pueden registrarse reducciones de carriles, especialmente en los sectores donde se llevan adelante trabajos sobre la calzada.

Por el momento, no se informó una fecha de finalización para este conjunto de trabajos, por lo que las intervenciones continuarán de acuerdo con el cronograma de obra y las condiciones necesarias para avanzar con la repavimentación y el bacheo.

Acceso Oeste: cuándo se realizan las obras.

Qué zonas del Acceso Oeste están afectadas

Las tareas abarcan distintos puntos del Acceso Oeste entre Ituzaingó y Ciudadela, en dirección hacia CABA.

La intervención busca mejorar las condiciones de la calzada y conservar la infraestructura vial de uno de los corredores más utilizados para ingresar y salir de la Ciudad de Buenos Aires.

Según información de Autopistas del Oeste, la concesionaria administra unos 60 kilómetros de autopistas que atraviesan siete municipios del conurbano y por los que circulan diariamente más de 380.000 vehículos.

Qué zonas del Acceso Oeste están afectadas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Recomendaciones para circular durante las obras

Mientras continúen los trabajos, se recomienda a los conductores circular con precaución, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal que se encuentre trabajando sobre la autopista.

Las modificaciones pueden generar reducciones de carriles y demoras puntuales en los sectores intervenidos.

El estado del tránsito y las afectaciones ocasionadas por las obras son comunicados diariamente por Autopistas del Oeste a través de sus canales oficiales.

Por eso, quienes tengan previsto utilizar el Acceso Oeste durante el horario nocturno deberán prestar especial atención a las indicaciones y posibles modificaciones en la circulación.