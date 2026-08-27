Confirmado | Aeropuertos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario anularán la salida de extranjeros que hayan postergado la renovación del pasaporte.

Con la vigencia del pasaporte, no hay margen para postergar. En los aeropuertos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, los extranjeros que no pertenecen al Mercosur y tengan el documento vencido pueden quedar directamente impedidos de salir del país.

La restricción no aplica a todos por igual: depende de la nacionalidad y del documento con el que se viaje.

A quiénes afecta la restricción del pasaporte

La medida alcanza a los ciudadanos extranjeros que no forman parte del Mercosur ni son Estados asociados y que pretendan salir de la Argentina usando únicamente el pasaporte de su país de origen.

Si ese documento está vencido, la cédula o el DNI extranjero no lo reemplazan para el tránsito internacional, por lo que la aerolínea o la autoridad migratoria pueden impedir el embarque o la salida.

La medida alcanza a los ciudadanos extranjeros que no forman parte del Mercosur ni son Estados asociados y que pretendan salir de la Argentina usando únicamente el pasaporte de su país de origen.

En cambio, los ciudadanos de países del Mercosur, como Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, pueden moverse presentando únicamente su DNI o cédula de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte.

Un dato importante: un pasaporte argentino vencido no impide necesariamente el ingreso al país, aunque sí puede generar inconvenientes según el destino elegido para el viaje.

Las reglas dependen de varios factores combinados: el documento utilizado, la nacionalidad del viajero, el destino y su situación migratoria particular al momento de presentarse en el aeropuerto.

Además de la vigencia, algunos destinos exigen que el pasaporte tenga una cantidad mínima de meses por delante antes del vencimiento, un requisito que suele pasarse por alto y que también puede impedir el embarque aunque el documento todavía no haya caducado.

Qué hacer si el pasaporte está vencido antes de viajar

Ante esta situación, existen algunas alternativas para no quedar varado:

Verificar la vigencia del documento con anticipación , antes de comprar el pasaje

Iniciar el trámite de renovación con tiempo, ya que los turnos pueden demorar

Consultar si el Consulado correspondiente puede emitir un pasaporte provisorio o salvoconducto

Confirmar con la aerolínea qué vigencia mínima exige, ya que algunas piden más meses que otras

El salvoconducto o pasaporte provisorio, cuando corresponde, es válido únicamente para ingresar a la Argentina bajo determinadas condiciones, no para cualquier trámite migratorio.

Además de la Argentina, otros países de la región también endurecieron los controles sobre pasaportes vencidos, por lo que se recomienda revisar los requisitos específicos de cada destino antes de salir.

En los aeropuertos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario, tanto el personal de las aerolíneas como las autoridades migratorias realizan estos controles de forma sistemática, ya que las empresas pueden recibir sanciones si trasladan pasajeros sin la documentación exigida por el país de destino.

Por eso, la recomendación más simple sigue siendo la más efectiva: revisar la fecha de vencimiento del pasaporte apenas se confirma un viaje, y no dejar la renovación para los últimos días antes de salir.