El Ejército Argentino avanza con la mayor renovación de su historia | Compró 400 nuevos Unimog y ampliará su capacidad militar.

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El Ejército Argentino puso en marcha una de las actualizaciones logísticas más ambiciosas de las últimas décadas. La incorporación de 400 camiones tácticos Unimog U4000 marca un paso clave dentro de un programa de modernización que apunta a renovar su flota de transporte con un objetivo final de 1.000 unidades .

La inversión, cercana a los 88 millones de dólares, busca mejorar la movilidad y la capacidad operativa en distintos escenarios.

Se trata de vehículos 4x4 especialmente diseñados para operaciones en terrenos complejos, con alta resistencia y versatilidad.

Estos camiones militares permitirán fortalecer tanto misiones de defensa como tareas de apoyo a la comunidad, como asistencia ante emergencias o catástrofes naturales, un rol creciente en los últimos años, según el comunicado oficial del Ejército Argentino.

Modernización logística y salto operativo

La compra de los Unimog U4000 forma parte de un proyecto integral que apunta a renovar una flota que, en muchos casos, tiene décadas de uso.

Según información oficial, esta es la mayor renovación de camiones militares en 45 años, lo que evidencia el atraso previo en materia de transporte terrestre dentro de las Fuerzas Armadas.

El Ejército Argentino avanza con la mayor renovación de su historia | Compró 400 nuevos Unimog y ampliará su capacidad militar. Ministerio de Defensa

A través de un video publicado en las redes sociales oficiales, el Ejército Argentino mostró cómo fue el arribo de estos vehículos.

La llegada de estas unidades permitirá mejorar la capacidad de despliegue rápido, especialmente en zonas de difícil acceso como regiones montañosas, selváticas o rutas no pavimentadas.

Además, los nuevos vehículos cuentan con características técnicas que optimizan el traslado de personal, equipamiento y suministros, reduciendo costos de mantenimiento a largo plazo.

Otro punto relevante es la estandarización de la flota. Incorporar un modelo como el Unimog facilita la logística de repuestos, capacitación de conductores y mantenimiento, lo que se traduce en mayor eficiencia operativa.

En ese sentido, el Ejército busca alinearse con estándares internacionales en movilidad militar.

Impacto estratégico y proyección futura

Más allá de lo operativo, la compra de estos 400 camiones tiene un impacto estratégico en términos de defensa nacional. Mejorar la capacidad de transporte terrestre es fundamental para cualquier fuerza armada moderna, ya que permite sostener operaciones en el tiempo y ampliar el alcance territorial.

El plan oficial contempla alcanzar las 1.000 unidades en los próximos años, lo que consolidaría un cambio estructural en la logística militar argentina. Este proceso también abre la puerta a futuras incorporaciones tecnológicas y sistemas complementarios que potencien el desempeño en conjunto.

En paralelo, la renovación de la flota contribuye a fortalecer la presencia del Estado en situaciones críticas.

Desde incendios forestales hasta inundaciones , los camiones tácticos suelen ser una herramienta clave en el despliegue de asistencia rápida, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

Así, el Ejército Argentino da un paso concreto hacia la modernización, con una inversión significativa que busca dejar atrás años de postergación.

La incorporación de los Unimog no solo mejora la capacidad militar, sino que también refuerza el rol dual de las Fuerzas Armadas en la Argentina actual.