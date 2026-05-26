La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón continúa avanzando en la modernización de su flota submarina con la incorporación de una nueva unidad de última generación que refuerza su capacidad operativa en los océanos.

Una de las potencias más importantes de Asia acaba de sumar el JS Chogei, un submarino diseñado para ampliar las tareas de vigilancia, patrullaje y control marítimo que forma parte de un plan integral de renovación del armamento militar.

Japón reforzó a su Armada con el poderoso submarino JS Chogei

Esta nueva unidad forma parte de la moderna clase Taigei, una serie de submarinos desarrollados para reemplazar progresivamente modelos más antiguos y dotar a la marina japonesa de unidades con mayor capacidad operativa de guerra.

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Tras su incorporación, la nave será destinada a la Segunda División de la Flotilla de Submarinos 2, una unidad que tiene su base en el puerto naval de Yokosuka, en la prefectura de Kanagawa, considerado uno de los centros estratégicos de operaciones navales de Japón.

Con la llegada del Chogei, Japón ya cuenta con cinco submarinos de la clase Taigei en servicio, una flota que actualmente está integrada por las unidades Taigei, Hakugei, Jingei, Raigei, los cuales fueron incorporados de manera progresiva por el ejército.

Cómo es el poderoso submarino JS Chogei

El nuevo submarino de la Armada de Japón cuenta con diversas características que lo posicionan como uno de los más modernos y poderosos de la actualidad, con una capacidad operativa que les permite permanecer durante meses en el océano gracias a su autonomía.

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Entre las principales características del JS Chogei se encuentran las siguientes prestaciones militares:

Propulsión : sistema diésel-eléctrico con baterías de iones de litio, que permite mayor eficiencia energética y operaciones submarinas más prolongadas.

Velocidad máxima : más de 20 nudos en inmersión.

Autonomía operativa : diseñado para misiones prolongadas de patrullaje durante varias semanas sin regresar a puerto.

Tripulación: alrededor de 70 efectivos, con instalaciones adaptadas para personal femenino.

Armamento liviano : 6 tubos lanzatorpedos de 533 mm ubicados en la proa.

Armamento pesado : Torpedos pesados Tipo 89 para combate contra buques y submarinos.

Misiles antibuque: UGM-84 Harpoon para lanzar desde los tubos de torpedos.

Por su parte, este tipo de submarinos cuentan con capacidad operativa para guerra antisubmarina y superficial, patrullaje oceánico, misiones de vigilancia y disuasión naval.