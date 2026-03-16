El Ejército Argentino continúa avanzando en su proceso de modernización militar con la incorporación de nuevos vehículos blindados a rueda. Tras la llegada de las primeras unidades del modelo M1126 Stryker, la fuerza evalúa ampliar el programa con la adquisición de más de medio centenar de estos sistemas de combate. El proyecto forma parte del plan conocido como Programa VCBR 8×8, una iniciativa orientada a renovar el equipamiento y mejorar la capacidad operativa de las unidades mecanizadas. El proceso comenzó formalmente en julio de 2025 con la firma de la Carta de Aceptación (LoA) que habilitó la incorporación de los vehículos Stryker. Meses después, en diciembre, arribó al país el primer grupo de unidades, seguido por un segundo envío semanas más tarde. En paralelo a la llegada del equipamiento, el Ejército inició programas de capacitación para tripulaciones, técnicos y personal especializado, con el objetivo de preparar a los efectivos encargados de operar y mantener estos vehículos blindados. Como parte del desarrollo del proyecto, una delegación de la Dirección General de Material del Ejército viajó a Estados Unidos para continuar con las evaluaciones técnicas del sistema. La comisión se encuentra en Fort Hood, Texas, y está integrada por responsables del Proyecto Stryker, asesores técnicos y especialistas en mantenimiento. Durante la visita, los militares argentinos realizan actividades orientadas a analizar el estado de disponibilidad de unidades y los esquemas de mantenimiento dentro del programa de transferencia de equipamiento conocido como EDA (Excess Defense Articles). También está prevista una visita al Anniston Army Depot, uno de los centros de mantenimiento más importantes del Ejército estadounidense, donde se realizan trabajos de reacondicionamiento y soporte técnico de este tipo de vehículos. Mientras continúan en el país los cursos de entrenamiento y la puesta en servicio de las primeras unidades recibidas, el Ejército ya analiza incorporar más de 50 vehículos adicionales en los próximos meses. El objetivo no se limita únicamente a sumar transportes de tropas. El plan contempla evaluar distintas variantes del Stryker que permitirían ampliar las capacidades de combate de las fuerzas mecanizadas. Entre las versiones que se estudian se incluyen: Estas últimas podrían operar con sistemas guiados como TOW-2 y Javelin, lo que aumentaría significativamente el poder de fuego de las unidades. La posible incorporación de estos sistemas forma parte del esquema de modernización conocido como Núcleo de Modernidad, impulsado por la conducción del Ejército para recuperar capacidades militares que se redujeron en las últimas décadas. La adopción de nuevas variantes del Stryker permitiría mejorar la movilidad, la protección y la capacidad de combate de las brigadas mecanizadas, especialmente en operaciones que requieren rapidez de despliegue. En caso de concretarse nuevas compras, el programa podría extenderse hacia otras iniciativas vinculadas con la modernización de la Brigada Mediana. Entre los proyectos que se analizan aparece la posible incorporación de un Vehículo de Artillería a Rueda (VAR), una plataforma destinada a reforzar el apoyo de fuego de las unidades móviles. Con estas iniciativas, el Ejército busca tener una estructura más flexible y preparada para operar en escenarios de alta movilidad, para que estén a la orden de los cambios tecnológicos que imponen las fuerzas armadas internacionales.