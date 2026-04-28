El presidente Gustavo Petro realizó varios anuncios a lo largo de 2025, en un contexto caracterizado por desafíos de seguridad recientes y la necesidad de adaptar las Fuerzas Militares a escenarios más complejos. Según el Gobierno, esta iniciativa tiene como propósito abordar amenazas operativas inmediatas, así como avanzar hacia un rediseño estructural de la política de defensa, con una perspectiva que contemple el mediano y largo plazo. Como parte de una nueva hoja de ruta en materia de defensa, el Ejecutivo colombiano ha decidido realizar inversiones significativas en tecnología militar y en la adquisición de equipamiento avanzado. Entre las medidas más destacadas se encuentra la compra de sistemas antidrones y la futura incorporación de 17 aviones de combate Gripen, en un esfuerzo por actualizar capacidades que no habían sido renovadas de manera integral durante varios años. Posteriormente al atentado contra el Batallón Ricaurte, situado en el corregimiento de Juncal, en el municipio de Aguachica (Cesar), el presidente Gustavo Petro comunicó que el Gobierno procederá con la compra inmediata de sistemas antidrones con el propósito de reforzar la seguridad de las instalaciones militares del país. Esta decisión se fundamenta en el fortalecimiento de las medidas de protección, dadas las recientes amenazas emergentes identificadas. El presidente Petro indicó que el país se encuentra ante un rezago en capacidades tecnológicas de defensa aérea, en particular ante el uso ofensivo de drones por parte de organizaciones armadas. Comentó que la inversión proyectada para dichos sistemas ascenderá a un billón de pesos con el propósito de atender requerimientos en diversas regiones del país. El jefe de Estado expuso que la adquisición se realizará mediante la figura de urgencia manifiesta, prevista en la Ley 80, que permite acelerar los procesos de contratación en circunstancias extraordinarias. Este mecanismo es aplicable cuando hay riesgo para la seguridad nacional o la continuidad del servicio público, facilitando al Ejecutivo la reducción de plazos administrativos para reaccionar de manera oportuna ante escenarios críticos. La figura legal de la urgencia manifiesta permite llevar a cabo contrataciones de manera rápida en situaciones que involucran fuerza mayor, calamidad o eventos que demandan una respuesta inmediata. En este sentido, el Gobierno sostuvo que el ataque ocurrido en Aguachica puso de manifiesto riesgos que no pueden ser gestionados mediante los plazos convencionales de adquisición pública. Desde el Ejecutivo se enfatizó que la aplicación de este mecanismo deberá estar debidamente fundamentada en estudios técnicos y que los procedimientos estarán sujetados a un control posterior por parte de los órganos competentes. En virtud de lo anterior, el contrato, proclamado por el presidente Petro en noviembre de 2025, posee un valor de 16,5 billones de pesos. Este acuerdo contempla la adquisición de aeronaves nuevas, equipamiento, armamento, capacitación y servicios asociados para la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Paralelamente, el Gobierno ha avanzado en una de las decisiones más significativas en el ámbito de la defensa en las últimas décadas: la adquisición de 17 aviones de combate Gripen de la empresa sueca Saab, los cuales sustituirán a la actual flota de aeronaves Kfir, que ha estado en servicio desde los años ochenta. La empresa Saab ha indicado que los cazas cuentan con radares de última generación, un sistema sofisticado de guerra electrónica y la aptitud para realizar operaciones con diversos tipos de armamento guiado, incrementando así de forma considerable las competencias operativas de la FAC. De acuerdo con la información oficial, el convenio incluye la provisión de 15 aviones Gripen E de una plaza y dos Gripen F de dos plazas. Estas aeronaves están concebidas para llevar a cabo misiones de control del espacio aéreo, defensa, reconocimiento y ataques de precisión. Conforme al calendario comunicados por el fabricante, la entrega de los aviones de combate se efectuará de manera escalonada entre 2026 y 2032, facilitando una transición progresiva desde la flota existente hacia el nuevo sistema aéreo. En este marco, el Ministerio de Defensa tiene previsto avanzar en la capacitación de pilotos y técnicos, así como en la adecuación de la infraestructura requerida para la operatividad de las nuevas aeronaves.