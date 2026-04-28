Colombia ha logrado un avance significativo en el fortalecimiento de su capacidad marítima con la reciente incorporación del patrullero oceánico ARC 24 de Julio. Esta embarcación de última generación representa un hito tanto para la Armada como para la industria naval nacional. La nueva embarcación, que fue desarrollada por el astillero estatal Cotecmar en Cartagena, fue presentada de manera oficial en este año. Su propósito es ampliar el rango de operaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico. Es importante mencionar que se trata del cuarto OPV de la institución, pero este es el primero que ha sido completamente diseñado y construido en Colombia, según lo señalado por fuentes especializadas. El ARC 24 de Julio presenta un conjunto de capacidades avanzadas que lo sitúan como una de las plataformas más modernas de la región. Entre sus características más destacadas se encuentran sistemas de navegación y vigilancia de largo alcance, sensores de última generación y equipos diseñados para operar durante extensos periodos sin necesidad de apoyo logístico. La embarcación cuenta con 93 metros de eslora, un desplazamiento aproximado de 2665 toneladas y la capacidad de operar hasta 40 días continuos. Esto le permite abarcar amplias áreas marítimas en misiones de patrullaje, control de tráfico, protección ambiental y la lucha contra el crimen transnacional. Además, está preparada para llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate, evacuaciones y apoyo humanitario ante situaciones de desastres naturales. De acuerdo con la información oficial publicada por fuentes militares y medios especializados, el patrullero se encuentra en la fase final de integración y pruebas. La Armada Nacional proyecta que el ARC 24 de Julio entre en operaciones durante 2025, una vez completados los procesos de certificación, alistamiento y entrenamiento de su tripulación. Con su incorporación, Colombia no solo suma una nueva embarcación moderna a su flota, sino que consolida su capacidad de fabricar buques de alta complejidad dentro del país. Este avance fortalece la industria naval nacional y abre la puerta a nuevos desarrollos estratégicos.