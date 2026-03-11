El Gobierno oficializó el Servicio Militar Voluntario (SMV) y habilitó la inscripción 2026 para quienes deseen incorporarse al Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. El programa, formalizado a través del Decreto 372/2025, ofrece a jóvenes de entre 18 y 28 años la posibilidad de completar estudios, adquirir oficios o iniciar una carrera dentro de las Fuerzas Armadas. El Servicio Militar Voluntario es una prestación optativa que permite a ciudadanos argentinos incorporarse al Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea por un período inicial de dos años. Durante ese tiempo, los soldados realizan tareas tácticas, logísticas y administrativas dentro de unidades y dependencias militares, recibiendo instrucción profesional y capacitación especializada. De acuerdo con información del Ministerio de Defensa, a cargo del teniente general Carlos Alberto Presti, el SMV implica una relación laboral formal ya que los postulantes firman un compromiso de servicio y cuentan con cobertura de obra social mientras dure su incorporación. Para acceder al Servicio Militar Voluntario, los aspirantes deben cumplir con requisitos específicos: La inscripción permanece abierta durante todo el año. Los interesados deben acercarse al Centro de Incorporación Zonal más cercano a su domicilio. Para consultar la ubicación del centro correspondiente, se puede acceder al enlace oficial o comunicarse al (011) 4317-6000 int. 15577. Al momento del trámite, se debe presentar: Tras completar la inscripción, el postulante deberá realizar un curso de admisión de entre 10 y 12 semanas. Si lo aprueba, será dado de alta y firmará un compromiso de servicio por dos años, renovable una sola vez, hasta los 28 años. Quienes deseen seguir la carrera militar después del SMV podrán postularse a las escuelas de suboficiales o a la carrera de oficial. Ingresar al Servicio Militar Voluntario ofrece diversas ventajas laborales, formativas y sociales. Entre los beneficios más importantes se encuentran: Los valores vigentes a diciembre de 2025 eran los siguientes: