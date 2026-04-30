El Servicio Militar Nacional vuelve a ser objeto de interés para numerosos jóvenes en México. Con el inicio de cada año, el trámite de la cartilla militar suscita dudas, expectativas y, en múltiples ocasiones, desinformación, particularmente entre aquellos que cumplen la mayoría de edad o entre quienes no completaron el proceso en el momento correspondiente. Con esta información, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) busca aclarar las versiones erróneas y confusiones que suelen producirse anualmente en relación a este trámite. A pesar de que el procedimiento ha evolucionado y ya no se ejecuta como en décadas pasadas, continúan las incertidumbres sobre si el Servicio Militar es obligatorio, quiénes deben asumir esta responsabilidad y cuáles son las fechas clave para no quedar al margen del registro oficial. No obstante, la información ha sido claramente delineada por las autoridades pertinentes. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha revelado los pormenores acerca de la forma en que se llevará a cabo el Servicio Militar Nacional en 2026, así como los requisitos formales que deberán cumplir los ciudadanos mexicanos para iniciar el proceso del trámite de la cartilla militar. De acuerdo con la autoridad militar, los ciudadanos deben cumplir con el Servicio Militar Nacional (SMN) conforme a sus capacidades físicas y aptitudes. Este proceso puede realizarse bajo dos modalidades: “encuadrados”, cuando los jóvenes deben asistir a sesiones de adiestramiento militar, o “a disponibilidad”, cuando quedan registrados sin necesidad de realizar instrucción presencial, según el resultado del sorteo anual. La obligación inicia a los 18 años, edad en la que los jóvenes deben realizar su alistamiento y participar en el sorteo correspondiente. No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aclara que los ciudadanos de hasta 39 años que no hayan cumplido previamente con este requisito también están obligados a regularizar su situación militar. El Servicio Militar Obligatorio en México continúa vigente. Así lo confirmó la Sedena al recordar que esta disposición se sustenta en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el servicio de las armas es obligatorio y de orden público para los mexicanos, ya sea por nacimiento o por naturalización. El programa de adiestramiento estará dividido en dos etapas a lo largo del año, organizadas de la siguiente manera: En cada una de estas etapas se llevarán a cabo las jornadas de capacitación, en las que los participantes deberán presentarse los sábados para cumplir con las actividades de instrucción correspondientes. El Servicio Militar Nacional 2026 se llevará a cabo a través de 13 sesiones sabatinas, cada una con un horario aproximado de 7:00 a 13:00 horas.