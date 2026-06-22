No todos los ambientes de una casa necesitan el mismo tipo de calefacción ni responden de igual manera frente al frío. La ubicación de cada equipo puede marcar una diferencia concreta en el confort y en el consumo de energía durante el invierno.

Pensar la vivienda como un mapa térmico permite identificar qué sectores requieren más calor, cuáles se usan durante más tiempo y dónde conviene ubicar cada artefacto. No es lo mismo calefaccionar un living de uso familiar que un dormitorio, un pasillo o un escritorio donde se trabaja algunas horas por día.

Qué calefactor conviene según el ambiente

En espacios amplios o de circulación frecuente, conviene priorizar equipos capaces de distribuir el calor de manera más pareja. En cambio, en ambientes chicos o de uso puntual, pueden funcionar mejor soluciones de respuesta rápida, pensadas para elevar la temperatura en menos tiempo.

La eficiencia no depende solo del tipo de calefactor, sino también de cómo se utiliza. Cerrar puertas y ventanas, evitar filtraciones de aire, mantener una temperatura moderada y apagar el equipo cuando el ambiente ya alcanzó el confort deseado ayudan a reducir el consumo energético.

Dónde ubicar el calefactor para aprovechar mejor el calor

La ubicación también es fundamental. Los equipos deben colocarse en zonas despejadas, lejos de cortinas, muebles u objetos inflamables, y en puntos donde el calor pueda circular sin obstáculos. En ambientes con mala aislación o ventanas grandes, elegir una posición estratégica puede mejorar el rendimiento.

El convector con forzador digital se presenta como una solución flexible para distintos rincones del hogar (Foto: Liliana)

A la hora de elegir un sistema de calefacción, la seguridad gana cada vez más peso. Funciones como corte por sobrecalentamiento, paredes frías, timer programable o control de temperatura permiten un uso más confiable, especialmente en hogares donde el equipo se utiliza todos los días.

En este contexto, el Convector con Forzador Digital CFB18R aparece como una alternativa versátil para distintos ambientes del hogar: cuenta con display digital, control remoto, forzador de aire, timer programable y dos niveles de potencia. La propuesta forma parte de la línea de calefacción de Liliana, que combina tecnología, diseño y seguridad. Más información en liliana.com.ar.