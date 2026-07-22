Para los miles de estudiantes que cursan sus doctorados en universidades de la Ivy League, o para los periodistas que cubren la realidad política desde Washington o Nueva York, las reglas de juego en Estados Unidos están por cambiar drásticamente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha formalizado una reforma que pone fin a una flexibilidad que existía desde 1978: la estadía sin fecha de vencimiento fija.

Hasta hoy, bajo la categoría de “Duración de Estatus” (D/S), un estudiante o periodista extranjero podía permanecer en suelo estadounidense mientras mantuviera su actividad (estudio o trabajo) vigente.

Sin embargo, la nueva norma publicada en el Registro Federal establece un cronómetro administrativo que obligará a miles de profesionales a realizar trámites extra ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

¿Qué cambia exactamente? El adiós al tiempo indeterminado

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El cambio central radica en el Formulario I-94, el registro de entrada y salida del país. Si antes en ese papel (hoy digital) figuraban las siglas “D/S”, a partir del 15 de septiembre de 2026 aparecerá una fecha de vencimiento inamovible.

Los nuevos topes según tu visa:

Visas F (Estudiantes de grado y posgrado): el permiso de entrada tendrá un máximo de 4 años . Si tu carrera o doctorado dura más tiempo, deberás tramitar una prórroga antes de que venza el plazo.

Visas J (Intercambio cultural y académico): también se limitan a un tope de 4 años por período de admisión.

Visas I (Periodistas y corresponsales): es el sector más afectado, con un permiso máximo de apenas 240 días (unos 8 meses), lo que obligará a renovaciones constantes para quienes cubren gestiones presidenciales completas.

Casos especiales (China): los ciudadanos chinos tendrán un límite aún más estricto de 90 días, salvo residentes de Hong Kong o Macao.

El riesgo de la “presencia ilegal”: un error que se paga caro

Para el público argentino que escribe o investiga en EE. UU., el riesgo no es solo el trámite, sino la consecuencia de un descuido.

En el sistema anterior, si un estudiante dejaba de cursar, se abría un proceso administrativo para determinar su estatus. Con la nueva regla, la presencia ilegal comienza a computarse automáticamente al día siguiente del vencimiento del I-94.

Montaje EC

Estudiantes de posgrado y el recorte del “periodo de gracia”

Si estás planeando un máster o doctorado, prestá atención a la letra chica. La norma introduce restricciones que buscan evitar que los estudiantes salten de un programa a otro para “estirar” su estadía:

Adiós a los 60 días: una vez terminada la carrera, el tiempo para abandonar el país o cambiar de estatus se reduce de 60 a 30 días. Límites a los cambios de programa: no se podrán cambiar los objetivos educativos (por ejemplo, pasar de una maestría en Letras a una en Ciencias Políticas) sin autorización previa del SEVP. Cursos de inglés: aquellos argentinos que viajen exclusivamente a estudiar el idioma tendrán un tope máximo de permanencia de 24 meses.

Hoja de ruta: ¿qué tenés que hacer si ya estás allá?

Si ya te encontrás en Estados Unidos bajo el sistema D/S, no entres en pánico, pero mantenete alerta a estas fechas:

Periodo de transición: podrás mantener tu estatus actual hasta que termine tu programa o hasta un máximo de 4 años contados desde el 15 de septiembre de 2026 (lo que ocurra primero).

El factor frontera: si salís de Estados Unidos después de la fecha de implementación y volvés a entrar, automáticamente se te asignará una fecha fija en el I-94, perdiendo el beneficio de la transición.

El Formulario I-539: esta será tu nueva herramienta fundamental. Es la solicitud de prórroga que deberás presentar ante el USCIS. Este trámite suele requerir la toma de datos biométricos y el pago de aranceles adicionales.

Analistas como David J. Bier, del Instituto Cato, advierten que esta medida busca aumentar el control sobre la población flotante de no inmigrantes. Mientras que antes la responsabilidad de seguimiento recaía mayormente en las universidades, ahora el Departamento de Seguridad Nacional retoma el control directo sobre cada individuo.

Para el periodista que cubre noticias o el académico que escribe su tesis, esto significa una carga administrativa mayor y una inversión extra en abogados o gestiones migratorias.