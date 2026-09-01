El Banco Provincia, a través de Cuenta DNI, mantiene durante septiembre una serie de promociones para comprar en supermercados y acceder a importantes reintegros. Según el comercio y el día elegido, los descuentos llegan hasta el 20% y algunos beneficios no tienen tope de devolución .

La clave está en combinar las distintas promociones disponibles durante el mes. De esta manera, los ahorros pueden alcanzar hasta $40.000, aunque el monto final dependerá de las compras realizadas, los días utilizados y las condiciones de cada beneficio.

Cuenta DNI: cómo recuperar hasta $40.000 en supermercados

Durante septiembre, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a descuentos en distintas cadenas de supermercados de la provincia de Buenos Aires. Las promociones cambian según el día y cada una cuenta con sus propios requisitos.

Uno de los beneficios más destacados corresponde a Nini Mayorista, que ofrece un 15% de descuento los martes 1 y 8 de septiembre, con un tope de $20.000 de reintegro por día y por persona.

Nini Mayorista ofrece un 15% de descuento los martes 1 y 8 de septiembre, con un tope de $20.000 de reintegro por día y por persona. Fuente: Shutterstock - Canva

También hay alternativas para quienes compren en supermercados como Carrefour, Chango Más, Día, Toledo, La Anónima y Josimar, además de distintas cadenas del interior bonaerense.

Cuáles son los supermercados que ofrecen descuentos

El beneficio varía según la cadena y puede incluir un porcentaje de descuento, un tope semanal o diario y, en algunos casos, un monto mínimo de compra. Estas son las principales promociones:

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

Toledo: 15% los martes, sin tope de reintegro. La devolución se realiza dentro de los 10 días hábiles posteriores.

Nini Mayorista: 15% los martes 1 y 8 de septiembre, con un tope de $20.000 por día y por persona .

Supermercados del interior bonaerense: 15% los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta . Requiere una compra mínima de $30.000.

Carrefour: 10% los miércoles, sin tope de reintegro, con una compra mínima de $15.000. Incluye Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express.

La Anónima: 10% los miércoles, con tope de $5.000 semanales y compra mínima de $25.000.

Josimar: 10% los miércoles, con tope de $6.000 semanales .

Chango Más y MasGO: 20% los jueves, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Cooperativa Obrera de Lobos: 15% los viernes y sábados de septiembre, sin tope de reintegro.

Para aprovechar estos beneficios, las compras deben realizarse con Cuenta DNI y respetar las condiciones correspondientes a cada supermercado. Los topes, días de vigencia y requisitos pueden variar según la promoción.