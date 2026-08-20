El supermercado más grande del país abre su primer almacén semiautomatizado: 70 robots preparan más de 500 pedidos por día

Mercadona ha dado un paso importante en su estrategia de crecimiento online con la inauguración de su primer almacén semiautomatizado en Madrid.

Ubicada en el polígono La Atalayuela, en el distrito de Villa de Vallecas, esta nueva “Colmena” representa un hito para la compañía valenciana y refuerza su apuesta por el comercio electrónico.

El supermercado más grande del país abre su primer almacén semiautomatizado: 70 robots preparan más de 500 pedidos por día Mercadona

La gran inversión de Mercadona para su primer almacén semiautomatizado

La instalación, que ha requerido una inversión de 54 millones de euros, abarca una superficie de 32.000 metros cuadrados, lo que la establece como la Colmena más extensa de la red de Mercadona.

Incorpora 70 robots que automatizan en parte el proceso de preparación de más de 2700 referencias de productos no perecederos (secos).

Gracias a esta tecnología, el producto es entregado directamente en la estación del trabajador, eliminando la necesidad de transitar por los pasillos y disminuyendo el esfuerzo físico de la plantilla.

El supermercado más grande del país abre su primer almacén semiautomatizado: 70 robots preparan más de 500 pedidos por día Mercadona

Impacto económico de la nueva apertura en Vallecas

Este nuevo centro logístico posee la capacidad de preparar hasta 5000 pedidos diarios. Sumado a las instalaciones ya operativas en Getafe y Boadilla del Monte, eleva la capacidad total del servicio online de Mercadona en la Comunidad de Madrid a aproximadamente 8000 pedidos diarios. Con esta apertura, la compañía anticipa alcanzar a finales de 2026 el 95% de cobertura de las localidades madrileñas.

La Colmena de Vallecas generará empleo para 700 personas. Según Mercadona, el diseño del almacén tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales al combinar tecnología y dimensiones adecuadas para optimizar procesos.

Juana Roig, directora general de Mercadona Online, ha subrayado: “Vallecas es la primera colmena semiautomatizada que ponemos en marcha y su diseño busca que tanto su gran tamaño como la tecnología estén al servicio de nuestro modelo: mejorando el día a día de nuestros trabajadores y elevando el nivel de servicio de los jefes al recibir su pedido”.

Además, el centro contará con 175 furgonetas de reparto ECO nuevas, adaptadas para mantener la cadena de frío y reducir el impacto ambiental. Estas se suman a las 80 de Getafe y 50 de Boadilla, elevando la flota total en Madrid a más de 300 vehículos .

Mercadona estrena su séptima colmena y acelera su canal online

Esta es la séptima colmena de Mercadona en España (tras las de Valencia, Barcelona, Alicante, Sevilla y las dos anteriores en Madrid) y la primera con automatización parcial.

El proyecto digital de la compañía ha mostrado un notable crecimiento: en 2025 facturó más de 1000 millones de euros, un 26% más que el año anterior. Mejoras como la accesibilidad web para personas invidentes y la inclusión de Bizum como método de pago han facilitado este progreso.

La nueva instalación representa un antes y un después en la logística online de Mercadona. Mientras la compañía continúa fortaleciendo su modelo de tiendas físicas y secciones como “Listo para Comer”, el canal a distancia adquiere cada vez más importancia para atraer clientes que prefieren realizar sus compras desde el hogar. La combinación de robots, gran superficie y flota ecológica busca proporcionar mayor rapidez, eficiencia y sostenibilidad.