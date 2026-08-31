El calendario de feriados locales suma una nueva jornada de descanso para el comienzo de septiembre.

En este caso, el feriado del martes 1 de septiembre tendrá alcance local y permitirá que miles de trabajadores puedan disfrutar de un fin de semana largo.

La medida fue establecida para una localidad de la provincia de Buenos Aires y contempla un cese de actividades para determinados sectores. Por este motivo, no se trata de un feriado nacional, sino de una jornada que tendrá vigencia dentro de una jurisdicción específica.

El descanso alcanzará a trabajadores de la administración pública local y empleados de las sucursales del Banco Provincia ubicadas en la zona alcanzada por la disposición.

Por qué se decretó feriado el martes 1 de septiembre

El feriado del 1 de septiembre se estableció para conmemorar el aniversario de la fundación oficial de Hilario Ascasubi, localidad perteneciente al partido bonaerense de Villarino.

Según el calendario de feriados locales, la región tuvo su origen institucional el 1 de septiembre de 1912, por lo que cada año se realizan actividades vinculadas con esta fecha.

Durante la jornada se prevé la realización de actos protocolares, actividades culturales y propuestas conmemorativas destinadas a celebrar un nuevo aniversario de la comunidad.

De esta manera, la fecha tendrá un impacto directo sobre la actividad administrativa y bancaria local , mientras que el resto de los trabajadores deberá regirse por el calendario correspondiente a su actividad.

El feriado del martes 1 de septiembre permitirá extender el descanso durante tres días consecutivos en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Shutterstock / Composición Canva

Quiénes tendrán el día libre el martes 1 de septiembre

El asueto administrativo alcanzará principalmente al personal que trabaja en la administración pública de la localidad.

También estarán incluidos los empleados de las sucursales del Banco Provincia que funcionan dentro del área alcanzada por la medida.

Para estos trabajadores, el martes se sumará como jornada de descanso y permitirá conformar un período de tres días consecutivos, considerando el fin de semana previo.