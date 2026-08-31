Oficial y confirmado | Decretan feriado el martes 1 de septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo para miles de trabajadores y estudiantes

La ciudad entrerriana de Seguí se prepara para conmemorar su 119° aniversario con un amplio cronograma de festejos que se extenderá a lo largo de todo el mes de septiembre.

La festividad dará comienzo oficial el martes 1 de septiembre, jornada que fue declarada feriado no laborable en todo el ámbito local para permitir la participación comunitaria en los actos institucionales.

A través de la ordenanza 42/2024, las autoridades municipales establecieron el asueto administrativo y laboral para dar inicio a una agenda repleta de eventos culturales, competencias deportivas, actos religiosos y celebraciones populares .

Las actividades oficiales para iniciar los festejos de la ciudad

La programación por los 119 años comenzará a primera hora de la mañana en el marco de la fecha fundacional de la localidad.

A las 9:30 se realizará el acto homenaje y la colocación de una ofrenda floral en el Cementerio Municipal.

Oficial y confirmado | Decretan feriado el martes 1 de septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo para miles de trabajadores y estudiantes Shutterstock / Composición Canva

A partir de las 10:00 se llevará a cabo el acto oficial por el aniversario en el Predio Ex Ferrocarril.

Asimismo, el 2 de septiembre a las 10:00 se presentará oficialmente la segunda edición del evento “Seguí de Fiesta” en la Casa de la Cultura de Entre Ríos.

Cultura, competencias deportivas y agenda estudiantil

A lo largo del mes, la agenda comunitaria incluirá muestras culturales como la Feria del Libro Popular y obras de teatro, junto a actividades de formación como el Curso Básico de Lengua de Señas Argentina.

En el plano deportivo se disputará la “Copa Seguí” de pádel, la quinta fecha de la Liga de Vóley de Paraná Campaña, un Torneo de Gimnasia Artística y una bicicleteada familiar .

Asimismo, entre el 14 y el 18 de septiembre se desarrollará la tradicional Semana del Estudiante, que incluirá colectas solidarias, jornadas recreativas y el desfile de carrozas.

Celebraciones religiosas, la maratón aniversario y el gran cierre

El tramo final del mes concentrará los eventos de mayor convocatoria pública y las celebraciones patronales de la comunidad.

El 19 de septiembre a las 15:00 se largará la Maratón 119° Aniversario desde el Predio Ex Ferrocarril, con circuitos participativos de 2,5K y tramos competitivos de 5K y 10K que entregarán premios en efectivo.

Por su parte, la Parroquia Nuestra Señora de la Merced encabezará las actividades religiosas con el Almuerzo Patronal el 20 de septiembre, la jornada “Talentos a la Virgen” el 23 y la Misa Patronal con procesión el 24 de septiembre.

Para finalizar, el 26 y 27 de septiembre culminarán los festejos en el Predio Ex Ferrocarril con la segunda edición de “Seguí de Fiesta”, reuniendo a artesanos y emprendedores, espectáculos musicales en vivo, patios de comida y un concurso gastronómico.