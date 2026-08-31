Banco Provincia renovó las promociones de Cuenta DNI para septiembre de 2026 y confirmó una serie de descuentos que estarán disponibles durante todo el mes.

Entre las principales novedades aparece una promoción exclusiva para quienes realicen compras en veterinarias y Pet Shops.

A su vez, la billetera virtual mantendrá varios de los beneficios que ya utilizan sus clientes, como los descuentos en gastronomía durante los fines de semana, las promociones en comercios de cercanía y los reintegros para compras en ferias y mercados bonaerenses.

Todas las promociones de Cuenta DNI en septiembre

La propuesta de Banco Provincia contempla descuentos en distintos rubros y con diferentes topes de reintegro. Estas son las promociones vigentes durante septiembre:

Veterinarias y Pet Shops: 30% de descuento

Como novedad, Cuenta DNI ofrecerá 30% de descuento todos los sábados en veterinarias y Pet Shops adheridos.

El beneficio tendrá un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $26.650.

Gastronomía por el Día del Maestro

Habrá una promoción especial de 30% de descuento el viernes 11 de septiembre de 2026, con motivo del Día del Maestro.

En este caso, el tope de reintegro será de $15.000 por día y por persona, que se alcanza realizando consumos por $50.000.

Todas las promociones de Cuenta DNI en septiembre.

Comercios de cercanía

Los comercios de cercanía tendrán 20% de descuento de lunes a viernes.

El beneficio contará con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona, alcanzable con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses

Las compras realizadas en ferias y mercados bonaerenses adheridos tendrán 40% de descuento todos los días.

El tope será de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con compras por $15.000.

Garrafas

También continuará el beneficio para la compra de garrafas, con 40% de descuento todos los días.

El tope de reintegro será de $18.000 por mes y por persona, alcanzable con consumos de $45.000.

Universidades, entidades educativas y clubes

Las personas usuarias podrán acceder a un 40% de descuento todos los días en universidades, eventos, entidades educativas y clubes adheridos.

El beneficio tendrá un tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

Todas las promociones de Cuenta DNI en septiembre.

Gastronomía durante los fines de semana

La promoción general de gastronomía seguirá vigente durante septiembre con 25% de descuento todos los sábados y domingos.

El tope de reintegro será de $8.000 por semana y por persona, alcanzable con consumos de $32.000.

YPF Full

Los locales gastronómicos adheridos de YPF Full también ofrecerán 25% de descuento los sábados y domingos.

El tope de reintegro será de $8.000 por semana y por persona, alcanzable con consumos de $32.000.

El beneficio corresponde únicamente a la compra de productos gastronómicos y no aplica para combustibles.

Marcas destacadas

Las marcas destacadas adheridas ofrecerán 30% de descuento todos los días.

El beneficio tendrá un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

Librerías

Las compras en librerías de texto tendrán 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

Los miércoles y jueves habrá 10% de descuento en farmacias y perfumerías, también sin tope de reintegro.

Cuenta DNI suma cuotas sin interés

Además de los descuentos, quienes tengan tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI podrán acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos.

La promoción se aplica a compras realizadas mediante QR desde la aplicación.

De esta manera, Cuenta DNI vuelve a concentrar beneficios en distintos rubros y suma una promoción específica para quienes tengan gastos vinculados al cuidado de sus mascotas, mientras mantiene los principales descuentos para compras cotidianas.