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Banco Provincia renovó las promociones de Cuenta DNI para septiembre de 2026 y confirmó una serie de descuentos que estarán disponibles durante todo el mes.

Entre las principales novedades aparece una promoción exclusiva para quienes realicen compras en veterinarias y Pet Shops.

A su vez, la billetera virtual mantendrá varios de los beneficios que ya utilizan sus clientes, como los descuentos en gastronomía durante los fines de semana, las promociones en comercios de cercanía y los reintegros para compras en ferias y mercados bonaerenses.

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Todas las promociones de Cuenta DNI en septiembre

La propuesta de Banco Provincia contempla descuentos en distintos rubros y con diferentes topes de reintegro. Estas son las promociones vigentes durante septiembre:

Veterinarias y Pet Shops: 30% de descuento

Como novedad, Cuenta DNI ofrecerá 30% de descuento todos los sábados en veterinarias y Pet Shops adheridos.

El beneficio tendrá un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, que se alcanza con consumos de $26.650.

Gastronomía por el Día del Maestro

Habrá una promoción especial de 30% de descuento el viernes 11 de septiembre de 2026, con motivo del Día del Maestro.

En este caso, el tope de reintegro será de $15.000 por día y por persona, que se alcanza realizando consumos por $50.000.

Todas las promociones de Cuenta DNI en septiembre.
Todas las promociones de Cuenta DNI en septiembre.

Comercios de cercanía

Los comercios de cercanía tendrán 20% de descuento de lunes a viernes.

El beneficio contará con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona, alcanzable con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses

Las compras realizadas en ferias y mercados bonaerenses adheridos tendrán 40% de descuento todos los días.

El tope será de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con compras por $15.000.

Garrafas

También continuará el beneficio para la compra de garrafas, con 40% de descuento todos los días.

El tope de reintegro será de $18.000 por mes y por persona, alcanzable con consumos de $45.000.

Universidades, entidades educativas y clubes

Las personas usuarias podrán acceder a un 40% de descuento todos los días en universidades, eventos, entidades educativas y clubes adheridos.

El beneficio tendrá un tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

Todas las promociones de Cuenta DNI en septiembre.
Todas las promociones de Cuenta DNI en septiembre.

Gastronomía durante los fines de semana

La promoción general de gastronomía seguirá vigente durante septiembre con 25% de descuento todos los sábados y domingos.

El tope de reintegro será de $8.000 por semana y por persona, alcanzable con consumos de $32.000.

YPF Full

Los locales gastronómicos adheridos de YPF Full también ofrecerán 25% de descuento los sábados y domingos.

El tope de reintegro será de $8.000 por semana y por persona, alcanzable con consumos de $32.000.

El beneficio corresponde únicamente a la compra de productos gastronómicos y no aplica para combustibles.

Marcas destacadas

Las marcas destacadas adheridas ofrecerán 30% de descuento todos los días.

El beneficio tendrá un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

Librerías

Las compras en librerías de texto tendrán 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

Los miércoles y jueves habrá 10% de descuento en farmacias y perfumerías, también sin tope de reintegro.

Cuenta DNI suma cuotas sin interés

Además de los descuentos, quienes tengan tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI podrán acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos.

La promoción se aplica a compras realizadas mediante QR desde la aplicación.

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De esta manera, Cuenta DNI vuelve a concentrar beneficios en distintos rubros y suma una promoción específica para quienes tengan gastos vinculados al cuidado de sus mascotas, mientras mantiene los principales descuentos para compras cotidianas.