La inteligencia artificial gana terreno en cada vez más actividades, incluida la agricultura. Desde la planificación de cultivos hasta la aplicación de fertilizantes, muchos productores comenzaron a utilizar estas herramientas para resolver dudas y optimizar tareas.

Sin embargo, un caso ocurrido en China expuso los riesgos de confiar ciegamente en este tipo de sistemas. Un agricultor de 67 años aseguró que perdió buena parte de su producción después de seguir una recomendación realizada por un asistente de IA.

Cómo una recomendación de la IA terminó destruyendo la cosecha

El productor, oriundo de la ciudad de Chuzhou, en la provincia china de Anhui, utilizaba herramientas de inteligencia artificial desde hacía cerca de un año para obtener asesoramiento sobre distintas tareas agrícolas .

Imagen ilustrativa. Shutterstock

Según relató, los buenos resultados obtenidos durante ese período hicieron que aumentara su confianza en las respuestas del sistema. Por eso, cuando consultó cómo controlar malezas y plagas en un cultivo de sésamo, decidió seguir las indicaciones sin buscar una segunda opinión .

La recomendación consistió en aplicar un tratamiento que, lejos de solucionar el problema, terminó dañando gravemente el sembrado.

Más de 10 hectáreas quedaron arrasadas

De acuerdo con el agricultor, los efectos fueron visibles apenas un día después de utilizar el producto recomendado.

“Después de aplicar el producto, las plántulas ya estaban arruinadas”, afirmó al medio taiwanés CTWANT. “Las malezas y las plántulas murieron al mismo tiempo, pero las plántulas lo hicieron incluso más rápido”.

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Como consecuencia, unas 10 hectáreas de cultivo de sésamo quedaron destruidas prácticamente de la noche a la mañana.

Qué causó el daño en los cultivos