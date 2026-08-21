La cal acumulada en la ducha es un problema habitual en muchos hogares de España. Con el paso del tiempo, los minerales presentes en el agua pueden quedar depositados en los pequeños orificios del cabezal de la ducha y terminar dificultando la salida del agua.

Cuando esto ocurre, el caudal puede reducirse y los chorros comienzan a salir de manera irregular. La situación está relacionada con la dureza del agua, es decir, con la concentración de minerales como calcio y magnesio.

Aunque el vinagre y el bicarbonato son dos productos muy utilizados en España para la limpieza doméstica, existe otra alternativa para combatir estas incrustaciones: el ácido cítrico. Este compuesto ayuda a disolver los depósitos minerales acumulados en el cabezal.

Además de recuperar una salida más uniforme del agua, retirar periódicamente la cal de la ducha puede ayudar a evitar obstrucciones y prolongar la vida útil del cabezal.

Cómo eliminar la cal de los orificios de la ducha con ácido cítrico

El ácido cítrico puede encontrarse en establecimientos especializados y tiendas de productos de limpieza. Su capacidad para actuar sobre los depósitos minerales permite utilizarlo para eliminar la cal acumulada.

E l procedimiento es sencillo y no requiere desmontar completamente la instalación. Si el cabezal puede retirarse, basta con preparar una solución de ácido cítrico y agua tibia para dejar actuar el producto directamente sobre las zonas afectadas.

Para eliminar la cal del cabezal de la ducha, hay que seguir estos pasos:

Mezclar dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia. Desmontar el cabezal de la ducha, siempre que sea posible. Sumergirlo en la solución durante entre 30 minutos y una hora. Utilizar un cepillo de dientes viejo para retirar los restos de cal más adheridos. Enjuagar con abundante agua antes de volver a instalar el cabezal.

Si el cabezal no puede desmontarse, existe otra posibilidad. Se puede introducir la mezcla en una bolsa de plástico y sujetarla alrededor del cabezal, procurando que los orificios afectados permanezcan en contacto con la solución.

Una vez transcurrido el tiempo indicado, hay que retirar la bolsa, limpiar los restos y dejar correr el agua. De esta manera pueden liberarse los pequeños conductos que estaban parcialmente bloqueados por los depósitos minerales.

Dónde comprar ácido cítrico en España y cuánto cuesta

El ácido cítrico es un producto relativamente fácil de encontrar en España. Puede comprarse en droguerías, algunas ferreterías y supermercados, establecimientos especializados en productos de limpieza, tiendas de productos ecológicos y diferentes comercios online.

Habitualmente se comercializa en forma de polvo o pequeños cristales blancos, con formatos que van desde unos pocos cientos de gramos hasta paquetes de un kilo. Para eliminar la cal del cabezal de la ducha, se utiliza diluido en agua, por lo que una pequeña cantidad puede ser suficiente para realizar varias limpiezas.

El precio depende de la marca, el tamaño del envase y el establecimiento. Como referencia, un kilo de ácido cítrico puede rondar los 10-12 euros en España, mientras que también existen formatos más pequeños. Conviene comprobar que el producto adquirido sea apto para el uso doméstico que se le quiera dar y seguir las instrucciones del fabricante.

Además de utilizarse contra la cal de la ducha, el ácido cítrico se comercializa como desincrustante para diferentes superficies y elementos del hogar. Por ello, puede encontrarse específicamente entre los productos destinados a combatir depósitos minerales y acumulaciones de cal.

Por qué aparece cal en la ducha

La aparición de cal en la ducha está estrechamente relacionada con la composición del agua. Cuanto mayor sea la concentración de calcio y magnesio, mayor será su dureza y más fácilmente pueden generarse depósitos minerales.

Este fenómeno resulta especialmente relevante en España porque la dureza del agua no es idéntica en todo el territorio. Por ello, dos hogares situados en diferentes puntos del país pueden experimentar niveles muy distintos de acumulación de cal.

Cuando estos minerales se van depositando alrededor de los pequeños orificios del cabezal, el espacio disponible para que pase el agua disminuye. Como consecuencia, algunos chorros pueden perder fuerza o comenzar a salir en direcciones diferentes.

Eliminar estos depósitos permite mantener despejados los orificios y conservar una salida de agua más uniforme. Si la acumulación continúa durante mucho tiempo, la limpieza también puede resultar más complicada.

Cómo evitar que la cal vuelva a acumularse en el cabezal de la ducha

La mejor forma de evitar una acumulación importante es realizar un mantenimiento periódico. No es necesario esperar hasta que la ducha pierda caudal o los orificios estén completamente cubiertos de depósitos minerales.

Una limpieza preventiva puede resultar especialmente útil en aquellos hogares españoles donde el agua presenta una elevada concentración de minerales. Revisar visualmente el cabezal permite, además, detectar las primeras incrustaciones antes de que lleguen a obstruir los conductos.

Para prevenir la cal en la ducha, se recomienda:

Limpiar el cabezal al menos una vez al mes.

Secar las superficies después de cada uso.

Revisar periódicamente los orificios para detectar posibles bloqueos.

Valorar filtros o sistemas antical cuando el agua tenga una elevada concentración de minerales.

Mantener estos hábitos puede evitar obstrucciones importantes y contribuir a conservar el caudal durante más tiempo. Una limpieza sencilla y regular puede ser suficiente para mantener el cabezal de la ducha libre de cal y funcionando correctamente.

¿El ácido cítrico es lo mismo que el limón o la naranja?

El ácido cítrico está presente de forma natural en frutas cítricas como el limón y la naranja, pero utilizar estas frutas no es exactamente lo mismo que emplear ácido cítrico concentrado para limpiar la cal de la ducha.

El limón contiene una cantidad importante de ácido cítrico, responsable en parte de su sabor ácido. Sin embargo, su zumo también contiene agua, azúcares y otros componentes. Por este motivo, no tiene la misma concentración que el ácido cítrico en polvo que se comercializa como producto específico.

El zumo de limón puede ayudar frente a depósitos ligeros de cal, pero no debe considerarse un sustituto equivalente del ácido cítrico concentrado utilizado en el método anterior. La naranja, además, suele ser menos ácida que el limón, por lo que tampoco ofrece el mismo resultado.

Por tanto, cuando se recomienda poner ácido cítrico en el cabezal de la ducha, la referencia es al producto concentrado que normalmente se comercializa en polvo y se diluye en agua, y no simplemente a colocar limón o naranja sobre los orificios.