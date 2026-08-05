Adiós a esta reconocida estación de Subte por tres meses: las razones detrás del cierre (Fuente: GCBA).

Los usuarios de la Línea E del Subte deberán modificar sus recorridos durante los próximos meses debido al cierre temporal de una de sus estaciones más utilizadas. La medida responde a un proyecto de renovación integral que apunta a actualizar tanto la infraestructura como los servicios disponibles para los pasajeros.

La interrupción permitirá ejecutar tareas que no pueden realizarse con la estación en funcionamiento. El objetivo es avanzar con mejoras estructurales, nuevas instalaciones y una puesta en valor que también contempla la preservación del patrimonio histório del lugar, dentro del Plan de Renovación Integral que impulsa la Ciudad.

Estas tareas se suman a las obras ya finalizadas en 20 estaciones de distintas líneas del Subte, mientras continúan los trabajos en otras paradas que también forman parte del programa de modernización de la red para mejorar la calidad del servicio.

Qué obras se realizarán en la estación que permanecerá cerrada

Desde el lunes 3 de agosto, la estación General Urquiza permanecerá fuera de servicio durante un período estimado de tres meses. Durante ese tiempo se llevarán adelante trabajos que hasta ahora se realizaban únicamente fuera del horario operativo para minimizar el impacto en los pasajeros.

Las obras se extenderán durante un período estimado de tres meses (Fuente: inteligencia artificial).

Entre las principales intervenciones previstas se encuentran la impermeabilización de distintos sectores, la renovación completa de pisos, pintura, incorporación de iluminación LED, nueva cartelería, señalización en sistema braille y la instalación de mobiliario renovado en los andenes, con el objetivo de ofrecer un espacio más cómodo y accesible.

La renovación también alcanzará el patrimonio y otras estaciones del Subte

El proyecto incluye mejoras en accesos, vestíbulos, escaleras fijas y mecánicas, además de la colocación de un revestimiento especial en la cubierta para reducir filtraciones y proteger la estructura frente al desgaste provocado por la humedad.

Al tratarse de una estación declarada patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, la restauración de sus murales será realizada por especialistas bajo la supervisión de los organismos competentes