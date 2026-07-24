La línea B del subte cambiará para siempre gracias a una serie de obras de remodelación y la compra de nuevos vagones para modernizar el servicio. El proyecto está impulsado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y la licitación contempla una inversión cercana a los u$s 420 millones.

Cambia para siempre el subte B: cómo serán las obras del Taller Rancagua

La parte más importante de las remodelaciones contempla la instalación de un torno bajo piso, un equipo esencial para el mantenimiento de las ruedas de los trenes. Hasta ahora, las tareas de reparación debían realizarse en los talleres de la línea Urquiza, lo que implicaba mayores costos y tiempos de traslado.

La obra estaba planificada hace más de 10 años, pero nunca llegó ejecutarse. El equipo permitirá el torneado de los pares montados sin desmontar los ejes, lo que agiliza el mantenimiento y mejora la disponibilidad de formaciones.

El torno está preparado para trabajar con la flota actual de trenes Mitsubishi y CAF 6000, al mismo tiempo que estará lista para la futura flota CRRC Serie 400.

La licitación también contempla otros trabajos de remodelación como:

Renovación de 230 metros de la vía 10.

Refuerzo de giracoches y losa donde funcionará el equipo.

Construcción de oficinas con baño.

Instalación de pozo de bombeo.

Nueva salida de emergencia.

Obras eléctricas, sanitarias y de infraestructura.

El Taller Rancagua se encuentra ubicado bajo el Parque de Los Andes, entre las estaciones Dorrego y Federico Lacroze.

Llegan los nuevos trenes chinos para renovar la flota del subte B

En línea con las obras del Taller Rancagua, los nuevos trenes CRRC Serie 400 comenzarán a llegar durante el primer trimestre de 2027. La Ciudad confirmó la compra de 29 formaciones de seis coches que reemplazarán a los actuales Mitsubishi y CAF 6000.

Los vagones ofrecerán importantes mejoras para los pasajeros como:

Circulación interna de punta a punta, sin cabinas intermedias.

Mayor capacidad gracias a su ancho de 3,10 metros.

Mejor aprovechamiento del gálibo ferroviario de la Línea B.

Mayor confort y eficiencia operativa.

La inversión ascenderá hasta los u$s 420 millones

El proyecto completo demandará una inversión superior a u$s 420 millones. Más de u$s 300 millones serán destinados a la compra de los trenes, mientras que cerca de u$s 120 millones financiarán las obras de estructura.

Los principales trabajos son: