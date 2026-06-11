Dónde estarán las pantallas gigantes para ver los partidos de la Selección Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires llevará adelante una serie de eventos para vivir el Mundial 2026 en espacios públicos con festivales gratuitos que funcionarán desde este jueves 11 de junio hasta el 19 de julio, cuando se juegue la final de la Copa del Mundo.

“El Fan Fest y toda la fiesta que habrá alrededor del Mundial es el resultado de un gran trabajo de la Ciudad con el sector privado para que los hinchas disfruten dentro de un espacio público seguro y con todos los servicios”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Los días de partidos de la Selección se extenderá el horario de la Línea D de subte para agilizar la desconcentración de Plaza Seeber, se aprovechará la extensión de los fines de semana de la Línea B y se reforzarán colectivos y taxis para que los hinchas puedan volver a sus casas.

Cómo será el Buenos Aires Fan Fest en Palermo

La Plaza Seeber de Palermo, con acceso por la Av. Libertador y Sarmiento, será la sede central del 11 de junio al 19 de julio, de 12 a 20 (con jornadas extendidas según el fixture). Tendrá capacidad para recibir a 15 mil personas.

Se acondicionarán espacios públicos con pantallas gigantes para seguir en vivo los partidos de la Selección (Fuente: GCBA). Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Pantalla gigante : transmisión oficial en vivo de los partidos de la : transmisión oficial en vivo de los partidos de la Selección Argentina y encuentros de relevancia, acompañados por un circuito cerrado de TV que proyectará notas en vivo e imágenes del público.

Entretenimiento : shows en vivo en los cierres y aperturas de cada partido que incluirán música, DJ’s en vivo y artistas itinerantes con bombos y freestylers.

Puntos fotográficos : habrá réplicas de la Copa del Mundo con el Camión de la Selección, el Corazón BA y un mural artístico para llevarse recuerdos.

Patio gastronómico: espacios recreativos provistos por los principales patrocinadores de la Ciudad y un paseo de foodtrucks con comodidades para sentarse.

Pantallas gigantes por la ciudad para ver los partidos de la Selección

Más allá de la Fan Fest de Palermo, se acondicionarán espacios públicos con pantallas gigantes para seguir en vivo los partidos de la Selección nacional. El acceso será gratuito, con cupos limitados de unas 600 personas por evento.

Primera fase del Mundial

Martes 16 de junio de 18 a 24: en la Peatonal de Villa Devoto (Fernández de Enciso y Asunción) se podrá ver Irak vs. Noruega y Argentina vs. Argelia.

Lunes 22 de 13 a 20: en Plaza San Martín de Retiro se podrá ver Argentina vs. Austria y Francia vs. Irak.

Sábado 27 de 18:30 a 1: en el Obelisco, Corrientes y Cerrito, se transmitirá Colombia vs. Portugal y Jordania vs. Argentina.

Segunda fase del Mundial

A partir de los 16vos de final, la propuesta se ampliará sumando zonas de foodtrucks, DJs y estaciones de intercambio de figuritas. Las actividades se concentrarán en principio en un solo barrio, en el Parque Los Andes de Chacarita.