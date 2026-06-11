El Estadio Akron, conocido anteriormente como Estadio Omnilife, se ubica en Zapopan, Jalisco, una localidad que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, México. Este estadio cuenta con una capacidad para 49,850 espectadores y es propiedad del Club Deportivo Guadalajara.

Su acceso principal se encuentra proyectado por el anillo periférico y está cerca de la Avenida Vallarta, facilitando su localización para quienes no conocen la ciudad. Además, el Estadio Akron será una de las sedes del Mundial 2026, lo que resalta su importancia en el ámbito futbolístico internacional.

Este estadio es uno de los elegidos de Guadalajara donde se jugarán parte de los 13 que tendrán lugar en el país.

Datos del estadio

Nombre oficial: Estadio Akron

Estadio Akron Ciudad: Zapopan

Zapopan País: México

México Capacidad: 49,850 espectadores

49,850 espectadores Año de inauguración: 2010

2010 Equipo habitual: C. D. Guadalajara

C. D. Guadalajara Superficie: Césped

Partidos del mundial (foto: Pexels)

¿Qué partidos se jugarán en él?

El estadio Akron, ubicado en Guadalajara, será una de las sedes del Mundial 2026 y albergará un total de 4 partidos. Estos se llevarán a cabo durante la fase de grupos, uno de los cuales contará con la participación de la Selección Mexicana. A continuación, se detallan los partidos que se jugarán:

Partido de fase de grupos

Partido de fase de grupos

Partido de fase de grupos

Partido de fase de grupos (incluyendo un encuentro de la Selección Mexicana)

Estos encuentros se disputarán en distintas fechas, aún por confirmar, lo que contribuirá a la emoción del torneo y el ambiente festivo en la ciudad. El estadio Akron será, sin duda, uno de los puntos destacados en el calendario del Mundial.

Accesos al estadio

El Estadio Akron cuenta con tres accesos principales: el acceso norte, sur y oeste.

Las recomendaciones oficiales indican que se consulten las zonas de entrada según la ubicación del boleto.

Los accesos pueden cambiar dependiendo del evento, tipo de entrada y la organización del Mundial.

Es esencial revisar la puerta asignada en la entrada antes de desplazarse al estadio.

Se recomienda llegar con antelación para evitar contratiempos y disfrutar del evento sin molestias.

Curiosidades del estadio Estadio Akron

El Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco, se ha consolidado como una de las sedes del Mundial 2026, aportando su infraestructura moderna al evento deportivo. Con una capacidad de 49,850 espectadores, este recinto es hogar del Club Deportivo Guadalajara y ha sido sede de importantes competiciones internacionales.

Desde su inauguración en 2010, el estadio ha sido testigo de eventos memorables, como la final de la Copa Libertadores y la Copa Mundial Sub-17 en 2011. Su diseño innovador e instalaciones de última generación lo convierten en un escenario atractivo en el contexto del próximo Mundial, mostrando la evolución del fútbol en México.

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