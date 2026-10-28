La gripe, el VRS y otros virus respiratorios circulan con mayor facilidad durante los meses fríos.

Con la llegada del frío, las infecciones respiratorias aumentan y las consultas médicas registran más casos de gripe, virus respiratorio sincitial (VRS) y otros patógenos estacionales, informó la agencia de noticias EFE.

En ese sentido, Andrea Fregosi, médico y jefe del servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, explicó por qué nos enfermamos más en invierno y cuáles son las medidas que ayudan a reducir el riesgo de contagio.

Por qué nos enfermamos más en invierno

Fregosi asegura que “el riesgo crece cuando coinciden baja ventilación, espacios concurridos y personas con síntomas”.

Esto suele suceder con mayor frecuencia durante el otoño y el invierno, cuando las personas pasan más tiempo en interiores, comparten espacios con mayor frecuencia y ventilan menos las habitaciones.

De ese modo, se facilita la transmisión de los agentes infecciosos y los virus como la gripe, el VRS y los rinovirus encuentran condiciones favorables para propagarse.

El SARS-CoV-2, responsable de la covid-19, tiene un comportamiento diferente, ya que puede circular durante todo el año y no presenta un patrón estacional tan definido como el de la gripe.

En la mayoría de las personas sanas, las infecciones respiratorias evolucionan sin complicaciones. Sin embargo, la gripe, la covid-19 y el VRS pueden provocar neumonía, insuficiencia respiratoria o agravar enfermedades preexistentes.

El especialista recomienda prestar atención a las dificultades respiratorias y al empeoramiento rápido del estado general. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo acudir a Urgencias por una infección respiratoria: los síntomas de alarma

Fregosi recomienda prestar atención a las dificultades respiratorias y a cualquier empeoramiento rápido del estado de salud. Entre las principales señales de alarma se encuentran:

Dificultad para respirar: sensación de falta de aire o empeoramiento rápido de la respiración.

Dolor torácico persistente: especialmente cuando se acompaña de otros síntomas preocupantes.

Alteraciones del estado de conciencia: confusión, somnolencia marcada o desmayo.

Fiebre alta persistente: o reaparición de la fiebre después de una mejoría inicial, sobre todo si el estado clínico empeora.

Descompensación de enfermedades crónicas: como EPOC, asma, insuficiencia cardíaca o diabetes.

Empeoramiento en personas vulnerables: cualquier evolución desfavorable en mayores, lactantes, embarazadas o pacientes inmunodeprimidos.

La falta de ventilación y el contacto cercano aumentan el riesgo de contagio en espacios cerrados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo prevenir los contagios

El médico aconseja que, “cuando tenemos síntomas respiratorios, conviene reducir el contacto con otras personas, especialmente con las más vulnerables”. A estas medidas se suman las siguientes pautas: