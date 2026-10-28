Las nuevas disposiciones buscan disminuir las posibilidades de que el virus del ébola ingrese a Estados Unidos a través de los viajes internacionales.

Los pasajeros que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con un nuevo requisito sanitario relacionado con el virus del ébola. La medida fue anunciada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y alcanzará a turistas extranjeros, residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses, independientemente del país desde el que viajen.

La disposición comenzará a aplicarse el 3 de noviembre de 2026 . A partir de esa fecha, los viajeros deberán presentar una declaración sanitaria obligatoria, cuyo incumplimiento podría impedir el abordaje al avión.

La declaración sanitaria aplicará a quienes viajen desde México, incluso si nunca visitaron los países africanos sujetos a las restricciones sanitarias. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El documento que exigirá el Gobierno de EE.UU. desde el 3 de noviembre

Según la información difundida por CDC, el objetivo es reducir el riesgo de que el virus del ébola ingrese al territorio estadounidense. El documento requerirá que los pasajeros confirmen que no estuvieron en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a la salida de su vuelo.

Los detalles de la declaración sanitaria para ingresar a EE.UU.

La exigencia alcanzará a los pasajeros de vuelos internacionales con destino a Estados Unidos, sin distinción de nacionalidad ni del lugar donde comenzó el itinerario.

Entre las personas que deberán cumplir con el trámite se encuentran:

Pasajeros que vuelen desde México hacia Estados Unidos.

Turistas de cualquier nacionalidad.

Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.

Viajeros cuyos itinerarios incluyan una conexión en un aeropuerto estadounidense.

Por ejemplo, quienes salgan de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o Cancún con destino a territorio estadounidense también deberán cumplir con esta disposición.

La declaración sanitaria se sumará a los requisitos de viaje habituales y no reemplazará el pasaporte, la visa ni la documentación migratoria que corresponda a cada pasajero.

Las restricciones para ingresar a Estados Unidos

Además de la declaración obligatoria, las autoridades estadounidenses establecieron limitaciones específicas para quienes hayan visitado determinados países africanos durante los 21 días anteriores al viaje.

En el caso de la República Democrática del Congo, las restricciones contemplan a las personas que hayan permanecido en ese territorio durante el periodo señalado , incluidos los ciudadanos estadounidenses. Según la información proporcionada, también se consideran las escalas aéreas en ese país.

Los viajeros deberán cumplir el periodo de espera establecido por las autoridades antes de poder regresar a Estados Unidos. Las medidas también abarcan a Sudán del Sur y Uganda , aunque las condiciones varían de acuerdo con la nacionalidad y la situación migratoria de cada persona.

Los viajeros que no sean ciudadanos estadounidenses, incluidos quienes cuentan con una residencia permanente o Green Card, estarán sujetos a restricciones si visitaron alguno de esos dos países durante los 21 días previos a su salida.

En cambio, los ciudadanos estadounidenses que hayan viajado a Sudán del Sur o Uganda, sin haber pasado por la República Democrática del Congo, podrán regresar a través de aeropuertos designados y deberán someterse a controles sanitarios.

Aeropuertos habilitados para controles sanitarios

Los CDC designaron tres aeropuertos para recibir a estadounidenses que deban pasar por revisiones sanitarias debido a sus antecedentes de viaje a Sudán del Sur o Uganda:

Washington-Dulles (IAD): ubicado en Virginia, cerca de Washington D. C.

Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL): en el estado de Georgia.

John F. Kennedy (JFK): en Nueva York.

En estos puntos, las autoridades podrán:

Revisar el historial de viajes Controlar la temperatura corporal Evaluar si los pasajeros presentan síntomas compatibles con el ébola