Argentina es campeón del mundial de catedrales: esta belleza arquitectónica venció a Notre Dame y al Duomo de Milán.

La Catedral de La Plata consiguió un reconocimiento inesperado al quedarse con el primer puesto de un torneo virtual que reunió a algunos de los edificios religiosos más famosos del mundo. El certamen se desarrolló a través de Instagram y permitió que miles de usuarios eligieran sus construcciones favoritas en diferentes cruces.

La sede tuvo que superar una serie de rivales de enorme reconocimiento internacional para alcanzar la definición. En el camino dejó atrás a Notre Dame de París, al Duomo de Milán y a la Catedral de Colonia, antes de enfrentarse en la final con la Catedral de Florencia.

Cómo fue el camino de la Catedral de La Plata hasta el título

El primer duelo representó uno de los mayores desafíos: la catedral platense se midió con Notre Dame y obtuvo el 77% de los votos. El resultado le permitió avanzar y enfrentar en los cuartos de final a otro símbolo de la arquitectura europea.

Notre Dame fue vencida por la Catedral de La Plata a principios del mundial (Fuente: Wikimedia Commons)

En esa instancia, el Duomo de Milán quedó eliminado luego de que el edificio argentino reuniera el 82% de las preferencias. La diferencia volvió a ampliarse en semifinales, cuando la Catedral de Colonia recibió apenas el 7% frente al 93% conseguido por el templo de La Plata.

La final mantuvo la misma tendencia. La Catedral de Florencia, reconocida por su importancia dentro de la arquitectura renacentista, fue la última rival y terminó con el 7% de los votos, mientras que la construcción argentina alcanzó nuevamente el 93%.

El certamen fue impulsado desde el perfil de Instagram @documentales_de_bolsillo y tuvo un carácter informal, basado en la elección de los usuarios. Aun así, la competencia consiguió generar interés internacional alrededor del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Cómo visitar la Catedral de La Plata

La Catedral de la Inmaculada Concepción se encuentra frente a Plaza Moreno, en la manzana delimitada por las calles 14 y 15 y las avenidas 51 y 53. El ingreso al templo es gratuito y puede realizarse de lunes a viernes entre las 9 y las 19:30, mientras que durante sábados y domingos permanece abierto hasta las 21.

Para acceder al museo y al mirador se cobra una entrada de $8000 para argentinos y residentes.

El complejo también ofrece propuestas destinadas a quienes quieren conocer con mayor profundidad su historia y arquitectura. El Museo de la Catedral permite recorrer el desarrollo de la construcción, mientras que el mirador ubicado a 63 metros de altura ofrece una perspectiva diferente tanto del edificio como de la ciudad.

Para acceder al museo y al mirador se cobra una entrada de $8000 para argentinos y residentes, $16.000 para extranjeros y $3000 para jubilados. Los chicos de entre 8 y 12 años pagan $3000 y los menores de 8 ingresan sin costo.

También existe un recorrido guiado que incluye sectores como los techos y el órgano del templo. El denominado Circuito Techos se realiza periódicamente durante la semana y los fines de semana, con entradas de $8000 para argentinos y residentes y $16.000 para visitantes extranjeros.