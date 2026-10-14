Encontrar el regalo indicado para el Día de la Madre suele implicar comparar opciones, revisar promociones y buscar información sobre distintos productos. Con el objetivo de simplificar ese proceso, COTO incorpora a GlorIA, una asistente basada en inteligencia artificial que acompaña a los usuarios durante la compra y les permite resolver consultas de manera rápida y sencilla.

La herramienta funciona como un espacio de conversación dentro de la plataforma, donde los clientes pueden recibir recomendaciones personalizadas, descubrir productos y acceder a información útil sin necesidad de navegar por distintas secciones. De esta manera, la búsqueda de regalos, descuentos y beneficios se vuelve mucho más ágil.

Además, en el marco del Día de la Madre, COTO ofrece promociones especiales vigentes del 9 al 15 de octubre, con oportunidades pensadas para quienes buscan sorprender a mamá con distintos tipos de regalos. Entre los beneficios disponibles se encuentran descuentos en electrodomésticos, indumentaria femenina, carteras, bolsos, billeteras, zapatos y zapatillas.

Una aliada para aprovechar las promociones

Durante la compra, GlorIA puede ayudar a encontrar artículos según los intereses o preferencias de cada usuario, sugerir opciones para regalar y brindar información sobre promociones vigentes. También responde consultas relacionadas con beneficios disponibles y otros servicios de la compañía.

GlorIA puede ayudar a encontrar artículos según los intereses.

La inteligencia artificial permite interpretar preguntas formuladas de manera natural, generando respuestas más precisas y adaptadas a cada necesidad. Así, quienes buscan un obsequio para el Día de la Madre pueden ahorrar tiempo y acceder más fácilmente a alternativas acordes a su presupuesto o al tipo de regalo que desean realizar.

Tecnología para una experiencia más simple

La incorporación de asistentes inteligentes forma parte de una tendencia cada vez más presente en el comercio electrónico. Estas herramientas buscan acompañar a los usuarios durante todo el proceso de compra, facilitando la búsqueda de productos y el acceso a información relevante en el momento indicado.

Con GlorIA y las promociones especiales del Día de la Madre, COTO apuesta por una experiencia más integrada y conveniente. El resultado es una compra más simple, con respuestas rápidas, recomendaciones útiles y beneficios pensados para ayudar a encontrar el regalo ideal para una de las fechas más importantes del año.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.