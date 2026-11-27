Las reuniones de diciembre suelen tener una característica en común: la necesidad de resolver una mesa variada sin dedicar horas a la preparación. En ese contexto, las picadas de quesos y fiambres aparecen como una alternativa para compartir durante una cena familiar, un brindis con amigos o una despedida de fin de año.

Entre las opciones disponibles hay cinco combinaciones diferentes, con propuestas que van desde una selección de productos clásicos hasta tablas con quesos de sabores más intensos. También hay alternativas compuestas exclusivamente por quesos, pensadas para quienes prefieren dejar de lado los fiambres.

Tres combinaciones con quesos y fiambres

Una de las propuestas reúne mortadela, queso sardo, salame milán, jamón cocido, queso tybo y jamón crudo. La combinación apuesta por productos tradicionales de una picada y ofrece un equilibrio entre quesos y fiambres.

Otra de las variedades incorpora una selección más amplia, con queso gruyere, queso pategrás, salame milán, lomo ahumado, mortadela feteada, bondiola feteada, jamón cocido, queso tybo, jamón crudo y queso brie. La propuesta combina productos conocidos con alternativas de diferentes intensidades y texturas.

La tercera opción también incluye diez productos: queso gruyere, queso pategrás, jamón cocido natural, salame milán, queso azul, lomo ahumado, mortadela con pistacho, queso tybo, jamón crudo y queso brie. En este caso, el queso azul y la mortadela con pistacho aportan sabores diferentes a los de una picada tradicional.

Imagen ilustrativa de las picadas con quesos, embutidos y fiambres dispuestos en bandejas. Fuente: COTO, modificada con IA por El Cronista.

Dos alternativas para quienes prefieren solo quesos

Las opciones no se limitan a las tablas con fiambres. También hay dos variedades compuestas exclusivamente por quesos, una alternativa que puede resultar atractiva para armar una mesa con diferentes aromas, sabores y texturas.

Una de estas tablas combina queso pategrás, queso sbrinz, también conocido como reggianito, queso azul, queso gouda y queso pimentino. La selección reúne variedades de diferentes características y permite servirlas juntas como parte de una picada.

La otra propuesta está integrada por queso azul, queso parmesano, queso gouda, queso pimentino, queso holanda y queso brie. De esta manera, las dos alternativas permiten elegir una tabla centrada exclusivamente en quesos, sin incorporar fiambres.

Cuánto cuestan y para cuántas personas alcanzan

Las tres picadas que combinan quesos y fiambres tienen precios de $26.999, $28.999 y $29.999, según la variedad seleccionada. Todas tienen un peso aproximado de 1 kilo y están pensadas para compartir entre 4 y 5 personas.

Las propuestas forman parte del surtido disponible en las sucursales de COTO, por lo que la elección depende de los productos incluidos en cada combinación y de los gustos de quienes participen del encuentro.

Para las reuniones de diciembre, las alternativas permiten optar entre una picada tradicional, combinaciones con productos ahumados y sabores más intensos o una tabla exclusivamente de quesos. Son opciones pensadas para compartir y sumar variedad a la mesa durante las celebraciones de fin de año.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.