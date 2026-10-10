Con la llegada del Día de la Madre, cada vez más consumidores recurren al comercio electrónico para encontrar regalos de manera rápida y sencilla. En este contexto, COTO presenta una propuesta que combina promociones especiales con herramientas basadas en inteligencia artificial para agilizar la experiencia de compra.

Desde el 8 hasta el 13 de octubre, quienes compren en la plataforma podrán acceder a 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas, además de 3x2 en chocolates y bombones, dos categorías que suelen estar entre las más elegidas para celebrar esta fecha especial.

A través de estos beneficios, la compañía busca ofrecer alternativas para distintos gustos y ocasiones, permitiendo encontrar opciones para homenajear a mamá y aprovechar promociones pensadas para la celebración.

Promociones y tecnología para encontrar el regalo ideal

Además de los beneficios especiales, la plataforma incorpora una serie de funcionalidades que buscan simplificar el proceso de compra. Entre ellas se destaca una góndola inteligente que reorganiza automáticamente los productos según las búsquedas, preferencias y tendencias de consumo detectadas en el sitio.

Una góndola inteligente que reorganiza automáticamente los productos según las búsquedas. Banco Provincia

De esta manera, los artículos más relevantes para cada usuario ganan visibilidad dentro de los resultados, reduciendo el tiempo necesario para encontrar opciones acordes a sus intereses. El sistema prioriza productos con mayor potencial de interés para cada momento de navegación.

Esta herramienta funciona en conjunto con el nuevo buscador impulsado por inteligencia artificial, capaz de interpretar el significado de las consultas realizadas por los usuarios para ofrecer resultados más precisos y relevantes.

Una experiencia de compra más personalizada

Cuando el cliente se encuentra identificado dentro de la plataforma, la experiencia incorpora un nivel adicional de personalización. El sistema puede considerar compras previas, productos consultados y preferencias habituales para mostrar una selección más cercana a sus intereses.

Esta evolución refleja una tendencia creciente dentro del comercio electrónico, donde la inteligencia artificial no solo responde consultas, sino que también ayuda a organizar la información disponible para facilitar la navegación y mejorar el recorrido de compra.

Con esta propuesta, COTO busca combinar promociones especiales por el Día de la Madre con herramientas tecnológicas que simplifican la búsqueda de productos. La integración entre beneficios exclusivos, personalización e inteligencia artificial permite que los usuarios encuentren regalos de forma más rápida, práctica y adaptada a sus necesidades.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.