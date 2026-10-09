La inteligencia artificial comenzó a transformar distintos aspectos de la vida cotidiana y las compras online no son la excepción. Cada vez más plataformas incorporan herramientas inteligentes para simplificar la búsqueda de productos y agilizar la experiencia de los usuarios. En ese contexto, COTO Digital presentó un nuevo buscador impulsado por IA que permite encontrar artículos de forma más rápida y precisa.

A diferencia de los buscadores tradicionales, que requieren ingresar palabras específicas para obtener resultados, esta herramienta comprende consultas escritas de manera natural. Así, los usuarios pueden buscar productos utilizando frases completas, tal como lo harían en una conversación cotidiana, sin necesidad de conocer el nombre exacto del artículo que desean comprar.

El objetivo es resolver uno de los desafíos más frecuentes del comercio electrónico: reducir el tiempo que las personas invierten navegando entre categorías y opciones. Gracias a la interpretación de la intención de búsqueda, el sistema identifica qué necesita el usuario y muestra resultados relevantes desde los primeros instantes.

Cómo funciona el nuevo buscador con inteligencia artificial

La experiencia comienza desde el momento en que el cliente interactúa con la barra de búsqueda. Allí aparecen sugerencias inteligentes que ayudan a orientar la compra y facilitan el acceso a productos vinculados con cada necesidad.

Foto: COTO, modificada con IA por El Cronista.

Además, quienes hayan iniciado sesión pueden recibir recomendaciones personalizadas basadas en compras anteriores y hábitos de consumo. Esto permite que la plataforma adapte los resultados para ofrecer alternativas más relevantes para cada usuario.

La inteligencia artificial también interviene en la organización de la góndola digital. Los productos pueden aparecer ordenados según su nivel de popularidad o demanda, creando una experiencia dinámica que se actualiza constantemente y refleja las preferencias de los consumidores.

Una experiencia más rápida y personalizada

La incorporación de IA responde a una tendencia creciente dentro del comercio electrónico, donde las marcas buscan simplificar cada etapa del proceso de compra. La posibilidad de realizar búsquedas más intuitivas y acceder a recomendaciones personalizadas permite completar una compra con menos pasos y de manera más eficiente.

Este avance resulta especialmente útil para quienes realizan sus compras desde el celular o la computadora y buscan resolver su lista de productos en pocos minutos. La combinación de personalización, automatización y una navegación más intuitiva busca ofrecer una experiencia cada vez más cercana a la atención personalizada.

Y en la previa del Día de la Madre, esta tecnología también ayuda a descubrir opciones de regalo de forma más simple, ya que permite describir lo que se busca y recibir sugerencias acordes a cada necesidad.

Promociones especiales para el Día de la Madre

Del 9 al 15 de octubre, los clientes podrán acceder a beneficios en categorías seleccionadas ideales para homenajear a mamá. Entre las propuestas se destacan hasta 40% de descuento en productos seleccionados de electrodomésticos abonando en un pago con efectivo, débito o crédito.

También habrá 40% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en indumentaria femenina, además de 40% de descuento en carteras, bolsos y billeteras y 30% de descuento en zapatos y zapatillas, siempre en productos seleccionados.

De esta manera, la combinación de promociones especiales y un buscador impulsado por inteligencia artificial busca facilitar la elección del regalo ideal, optimizando el tiempo de compra y ofreciendo una experiencia más personalizada dentro de la tienda online.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.