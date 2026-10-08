COTO incorpora herramientas que reducen clics y tiempo de búsqueda. Su buscador con inteligencia artificial entiende consultas en lenguaje natural y facilita encontrar productos de manera rápida y simple.

Esta innovación permite a los consumidores expresar sus necesidades de forma más directa y obtener recomendaciones personalizadas basadas en sus preferencias, historial de compras y tendencias actuales. A través de un enfoque más intuitivo, COTO busca resolver problemas comunes que enfrentan los usuarios al hacer compras online, brindando un acceso más rápido a los productos deseados.

Buscador con IA de COTO: menos clics y más rapidez

El nuevo ecosistema digital de COTO representa un cambio importante respecto de las experiencias de compra tradicionales. El buscador permite obtener resultados más personalizados, mientras que GlorIA habilita consultas conversacionales. Por ejemplo, un usuario podría solicitar “recetas de pastas rápidas” y recibir orientación sobre ingredientes necesarios, con la posibilidad de agregarlos al carrito desde el chat.

Este enfoque tiene como objetivo disminuir la frustración del usuario al buscar productos, ya que al interpretar consultas más complejas, el buscador puede ofrecer resultados más relevantes con menor esfuerzo. Esto implica no solo una mejora en la experiencia de usuario, sino también una transformación en la manera en que funciona el ecommerce, al permitir una interacción más rica entre el consumidor y la plataforma.

Foto: COTO, modificada con IA por El Cronista.

A través de esta tecnología, COTO también implementa asistencia personalizada, donde los usuarios pueden consultar sobre promociones bancarias o la ubicación de sucursales de manera más efectiva. Esto se suma a las recomendaciones personalizadas que surgen del análisis del comportamiento del consumidor, contribuyendo a que cada experiencia de compra sea única y adaptada a las necesidades individuales.

GlorIA y herramientas inteligentes para la compra online

Asimismo, COTO introduce a GlorIA, su asistente basada en inteligencia artificial, que se suma a las funcionalidades del nuevo buscador. GlorIA permite a los usuarios interactuar de manera más sencilla y eficiente con la plataforma. Por ejemplo, al preguntar por una receta, la asistente ofrece una lista de productos para comprar y facilita que el usuario pueda agregarlos al carrito desde el mismo chat, sin necesidad de buscar cada artículo de manera individual.

Además de la nueva búsqueda, COTO ofrece herramientas como una calculadora de frigorías y un comparador de televisores que son parte de su estrategia digital. Estas aplicaciones no solo enriquecen la experiencia de compra, sino que dan a los consumidores el poder de tomar decisiones más informadas al momento de realizar sus adquisiciones.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.