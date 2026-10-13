La compra del supermercado tiene una particularidad que pocas categorías comparten: buena parte de los productos se repiten semana tras semana. Café, leche, cereales, productos de limpieza o artículos de higiene suelen formar parte de una rutina que cambia muy poco con el paso del tiempo.

A partir de esa lógica, cada vez más plataformas de comercio electrónico comenzaron a incorporar herramientas de personalización basadas en inteligencia artificial y análisis de datos. El objetivo es evitar que los usuarios tengan que reconstruir su lista de compras en cada visita al sitio.

En ese camino, COTO desarrolló un sistema que toma como referencia el historial de cada cliente para facilitar futuras compras. Cuando una persona inicia sesión, la plataforma puede reconocer productos comprados anteriormente o artículos que fueron consultados recientemente para ofrecer recomendaciones relevantes durante todo el recorrido.

El historial de compras como punto de partida

Las sugerencias aparecen tanto en la página principal como dentro del carrito. Allí, el sistema recuerda productos habituales o artículos que el usuario estuvo evaluando en visitas anteriores, funcionando como un asistente que ayuda a completar la compra sin olvidar elementos importantes.

El gasto en el supermercado sube un 5,18% y alcanza los 6602 euros por hogar (foto: Freepik) Anna Zielinska

La propuesta no incorpora productos automáticamente ni modifica el pedido del cliente. Las recomendaciones actúan únicamente como recordatorios inteligentes, mientras la decisión final continúa siendo completamente del usuario.

Esta forma de personalización responde a una tendencia cada vez más presente en el comercio electrónico. En lugar de limitarse a recomendar productos similares, las plataformas buscan comprender hábitos de consumo para ofrecer experiencias más ágiles, especialmente en compras recurrentes como las del supermercado.

Tecnología y beneficios para cada ocasión

El beneficio principal aparece en el ahorro de tiempo. Al recuperar productos frecuentes y recordar artículos que podrían faltar, disminuye la necesidad de realizar búsquedas repetidas y se simplifica la preparación del carrito.

Con esta estrategia, COTO busca transformar la personalización en una herramienta útil para el día a día. La combinación entre inteligencia artificial, historial de compras y recomendaciones inteligentes permite que cada nueva visita al sitio sea más rápida, organizada y adaptada a las necesidades de cada usuario.

Además, de cara al Día de la Madre, la cadena suma promociones especiales para quienes realicen sus compras online. Desde el jueves 8 hasta el martes 13 de octubre, los clientes podrán acceder a 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas, además de 3x2 en chocolates y bombones, opciones ideales para acompañar los regalos y celebraciones de la fecha.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.