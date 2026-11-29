Con el avance del calor, muchas reuniones comienzan a dejar de lado las preparaciones que requieren largas horas frente al horno. En ese contexto, las picadas de quesos y fiambres se consolidan como una de las opciones más prácticas para compartir, ya que permiten organizar una comida completa sin necesidad de cocinar.

Además de su facilidad de armado, ofrecen una combinación de sabores que puede adaptarse a distintos gustos. Desde quesos suaves hasta variedades de perfil más intenso, estas propuestas permiten resolver desde encuentros improvisados hasta reuniones más numerosas.

Cinco alternativas para armar una mesa variada

Entre las opciones disponibles aparecen cinco variedades de picadas de aproximadamente 1 kilo, pensadas para compartir entre varias personas. Tres de ellas combinan quesos y fiambres tradicionales, mientras que las otras dos están integradas exclusivamente por quesos.

La primera alternativa reúne mortadela, queso sardo, salame milán, jamón cocido, queso tybo y jamón crudo, una combinación clásica para quienes buscan sabores conocidos.

La segunda suma una selección más amplia con queso gruyere, pategrás, brie, tybo, jamón crudo, jamón cocido, bondiola, lomo ahumado, salame milán y mortadela feteada. Por su parte, la tercera opción incorpora productos de diferentes intensidades, como queso azul, queso brie, gruyere, pategrás, mortadela con pistacho, lomo ahumado y jamón cocido natural, entre otros ingredientes.

Picadas con quesos, embutidos y fiambres dispuestos en bandejas. Fuente: COTO, modificada con IA por El Cronista.

Tablas de quesos: una alternativa para quienes buscan otros sabores

Las propuestas elaboradas únicamente con quesos ofrecen una variedad interesante para quienes prefieren prescindir de los embutidos.

Una de ellas incluye queso pategrás, sbrinz, gouda, azul y pimentino, mientras que la segunda combina queso azul, parmesano, gouda, pimentino, holanda y brie.

Estas variedades pueden complementarse con frutas frescas, frutos secos, panes artesanales, grisines o aceitunas, ingredientes que ayudan a equilibrar los sabores y aportar diferentes texturas.

Cuántas personas pueden compartir una picada de 1 kilo

Las picadas de aproximadamente 1 kilo suelen rendir para entre cuatro y cinco personas, dependiendo del tamaño del grupo y de los acompañamientos elegidos.

Por ese motivo, se transforman en una solución conveniente para reuniones informales, encuentros de fin de semana o juntadas espontáneas, especialmente durante los meses más cálidos del año. Para lograr una mesa más completa, se pueden incorporar frutas de estación, panes saborizados, dips, aceitunas, frutos secos y bebidas frías.

La combinación entre ingredientes frescos y quesos de distintas intensidades permite crear una propuesta equilibrada, ideal para compartir en encuentros al aire libre, reuniones familiares o comidas entre amigos durante el verano.