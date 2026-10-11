Elegir un regalo para el Día de la Madre puede convertirse en una tarea que demanda tiempo, especialmente cuando se buscan opciones entre miles de productos. Con el objetivo de simplificar la experiencia de compra, COTO combina promociones especiales para la fecha con un buscador impulsado por inteligencia artificial que ayuda a encontrar productos de manera más rápida y precisa.

La nueva herramienta incorporada en la tienda online interpreta la intención de búsqueda de los usuarios y ofrece sugerencias relevantes desde los primeros caracteres. De esta manera, quienes aún no tienen definido qué regalar pueden descubrir alternativas sin necesidad de conocer el nombre exacto de cada artículo.

Además de mejorar la navegación, la plataforma acompaña la celebración con beneficios en categorías especialmente elegidas para sorprender a mamá. Las promociones estarán vigentes del 9 al 15 de octubre y abarcan productos de moda, accesorios y tecnología.

Descuentos especiales para el Día de la Madre

Entre los beneficios destacados se encuentra hasta 40% de descuento en electrodomésticos seleccionados, abonando en un pago con efectivo, débito o crédito. Esta categoría reúne alternativas ideales para quienes buscan regalos prácticos y funcionales.

40% de descuento y 3 cuotas sin interés en indumentaria de mujer.

También habrá 40% de descuento y 3 cuotas sin interés en indumentaria de mujer, una opción pensada para renovar el guardarropa con prendas para distintas ocasiones. A esto se suma 40% de descuento en carteras, bolsos y billeteras, además de 30% de descuento en zapatos y zapatillas, siempre en productos seleccionados.

Estas promociones permiten acceder a una amplia variedad de propuestas para el Día de la Madre, combinando ahorro y comodidad en una misma experiencia de compra.

Inteligencia artificial para encontrar regalos más rápido

Uno de los diferenciales de la plataforma es su nuevo buscador inteligente. En lugar de depender de palabras exactas, el sistema interpreta qué está buscando el usuario y presenta resultados relacionados.

La función resulta especialmente útil para quienes todavía no definieron un producto puntual. Por ejemplo, es posible escribir búsquedas como “regalo para mamá”, “cartera negra” o “electrodomésticos para cocina” y recibir sugerencias acordes a la intención de compra.

Además, a medida que el usuario escribe, aparecen recomendaciones automáticas que agilizan el proceso y reducen la cantidad de pasos necesarios para llegar al producto deseado.

Una experiencia personalizada para cada usuario

Cuando el cliente navega identificado con su cuenta, la experiencia incorpora un nivel adicional de personalización. El sistema puede considerar hábitos de compra y preferencias previas para ordenar los resultados de manera más relevante.

Esta integración de inteligencia artificial forma parte de una tendencia cada vez más presente en el comercio electrónico, donde la tecnología permite simplificar decisiones y optimizar el recorrido de compra sin agregar complejidad para el usuario.

Con promociones especiales para el Día de la Madre y herramientas que ayudan a descubrir productos de forma más intuitiva, COTO apuesta por una experiencia digital pensada para ahorrar tiempo y hacer más fácil la búsqueda del regalo ideal.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.