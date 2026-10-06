El gasto en el supermercado sube un 5,18% y alcanza los 6602 euros por hogar (foto: Freepik)

Armar una compra online suele implicar revisar varias veces el carrito para asegurarse de que no falta nada. Desde un ingrediente para una receta hasta un producto de uso cotidiano, los olvidos son una de las situaciones más frecuentes dentro del ecommerce. Para reducir ese problema, la inteligencia artificial comenzó a incorporarse como una herramienta capaz de anticipar las necesidades de los consumidores.

Con esa lógica, COTO desarrolló un conjunto de funciones inteligentes que acompañan al usuario durante toda la navegación. El sistema identifica hábitos de compra, reconoce patrones de consumo y propone productos que podrían faltar antes de cerrar la operación, con el objetivo de hacer el proceso más simple y completo.

Inteligencia artificial que entiende cómo compra cada usuario

El funcionamiento de la plataforma se apoya en un buscador que no interpreta lenguaje natural y organiza los resultados según el contexto de cada búsqueda. El sistema considera información como compras anteriores y preferencias para mostrar alternativas más relevantes.

De este modo, la búsqueda requiere términos concretos, mientras que la personalización actúa sobre el orden de las alternativas. Las compras previas y las preferencias registradas permiten destacar productos con mayor relación con el perfil de cada cliente.

A esta experiencia se suma GlorIA, la asistente virtual de COTO, que permite interactuar mediante una conversación. Desde el chat se pueden pedir recetas, consultar promociones bancarias, obtener información sobre sucursales o recibir recomendaciones de productos relacionados con cada consulta. Si el usuario busca preparar un plato específico, la asistente puede reunir los ingredientes necesarios y facilitar su incorporación al carrito en pocos pasos.

Un ecommerce que busca anticiparse a las necesidades del consumidor

La propuesta tecnológica de COTO va más allá de facilitar las búsquedas. El objetivo es construir una experiencia capaz de acompañar al cliente durante toda la compra, reduciendo la posibilidad de olvidos y ayudando a tomar decisiones con mayor información.

Esta estrategia también incluye herramientas como el comparador de televisores y la calculadora de frigorías, pensadas para asistir al usuario en compras donde la elección suele requerir más análisis. Con la incorporación de inteligencia artificial, el ecommerce evoluciona hacia plataformas que no solo muestran productos, sino que interpretan necesidades, ofrecen asistencia personalizada y convierten la experiencia de compra en un proceso más intuitivo y eficiente. Pasted markdown.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.