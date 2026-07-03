Después de 40 años de ausencia, Argentina crea historia con el retorno de un mamífero en peligro de extinción a los Esteros del Iberá

Un equipo de Rewilding Argentina, la fundación que une el esfuerzo de conservacionistas y activistas con la meta de restaurar ecosistemas naturales , protagonizó un hecho trascendental en el país.

Este hallazgo se llevó a cabo con la liberación de una familia de cuatro ejemplares en el Gran Parque Iberá, ubicado en la provincia de Corrientes.

Después de casi cuatro décadas sin registros, lograron reintroducir a la vida silvestre un mamífero fundamental en los humedales del noreste argentino.

Tras 40 años de ausencia, Argentina hace historia con el regreso de un mamífero en peligro de extinción a los Esteros del Iberá (foto: archivo).

¿Qué mamífero fue avistado nuevamente después de 40 años?

El animal que ha regresado a habitar los Esteros del Iberá es la nutria gigante, una especie emblemática extinta en Argentina desde hace casi 40 años. Considerada en peligro de extinción a nivel mundial, su retorno constituye un avance crucial en la conservación de la biodiversidad.

Adicionalmente, subrayó su papel esencial en el ecosistema: “La nutria gigante es el principal depredador acuático de estos humedales y su alimentación se compone casi en su totalidad de peces, por lo que su presencia es fundamental para mantener la salud de los ecosistemas”.

“A pesar de que fue un habitante común en toda la cuenca del río Paraná, los últimos grupos familiares de nutria gigante en Argentina fueron observados en el año 1986”, indicó Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina.

¿Qué supone la reintroducción de la nutria gigante en el Iberá?

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, celebró el impacto del proyecto: “Corrientes nuevamente demuestra que con trabajo y convicción es posible traer de vuelta una especie que estuvo extinta en toda Argentina por años”. Y agregó: “Iberá se consolida como ejemplo en recuperación de especies, turismo de naturaleza y desarrollo local genuino ”.

“El proyecto de reintroducción de nutria gigante que llevamos adelante en Argentina y en el Gran Parque Iberá es único a nivel mundial y es la primera vez que se intenta traer de vuelta a una especie de mamífero extinto en Argentina”, subrayó Guillermo Díaz Cornejo, de la Administración de Parques Nacionales.

La familia liberada está compuesta por Nima, una hembra proveniente del Zoológico de Madrid, su pareja Coco, de Dinamarca y dos crías nacidas en 2024 en el propio Iberá. Todos los ejemplares completaron etapas de adaptación, aprendizaje de caza y monitoreo antes de recibir la liberación.

El regreso de la nutria gigante es el resultado de un proceso de reintroducción que comenzó en 2017 y que implicó años de trabajo científico y cooperación internacional.

Luego de 40 años de ausencia, Argentina forja historia con el retorno de un mamífero en riesgo de extinción a los Esteros del Iberá (foto: archivo)

¿Por qué es esencial la nutria gigante para los humedales y la vida salvaje?

La nutria gigante constituye el mustélido más grande del mundo, pudiendo alcanzar longitudes de hasta 1,8 metros y un peso de 33 kilos. Este animal presenta una naturaleza social, curiosa y muy activa, habiendo sido registrado en grupos familiares organizados que dependen de hábitats acuáticos de alta calidad.

Su dieta se basa casi exclusivamente en peces, desempeñando así un papel fundamental como regulador natural en los humedales. La presencia de la nutria gigante está estrechamente vinculada con un entorno ambiental de excelencia y contribuye al equilibrio ecológico de los sistemas hídricos.

Según Kristine Tompkins, presidenta de Tompkins Conservation, este avance posee un significado que trasciende un simple logro científico: “El regreso de la nutria gigante es una gran victoria para las comunidades del nordeste, todos los visitantes del parque y la naturaleza. Frente a la crisis de extinción masiva que este planeta enfrenta, nuestra tarea más urgente es ayudar a la naturaleza a sanar” .

El retorno de la nutria gigante: un logro histórico para la conservación en Argentina

La reintroducción de la nutria gigante no solo representa un hito para la conservación en Argentina, sino que también brinda una valiosa oportunidad para sensibilizar a la población respecto a la protección de la biodiversidad. La colaboración entre diversas organizaciones y la comunidad local ha sido fundamental para el éxito de este proyecto, que podría convertirse en un modelo a seguir para futuras iniciativas de rewilding en otras regiones del país.

Asimismo, la restauración del hábitat natural no solo robustecerá el ecosistema local, sino que también simboliza un renovado compromiso con la preservación medioambiental en Argentina. La presencia renovada de la nutria gigante en los Esteros del Iberá promete atraer ecoturistas y científicos de diversas partes del mundo, lo que representará un beneficio económico para las comunidades cercanas.

Reintroducción de nutrias: impulso a biodiversidad y ecoturismo

El equipo de Rewilding Argentina planea continuar con el proyecto a largo plazo, incluyendo monitoreo constante y programas de educación ambiental en las comunidades cercanas al parque.

La reintroducción de la nutria gigante abre oportunidades para el ecoturismo en la región. Se prevé que la presencia de este mamífero atraiga visitantes y genere conciencia sobre la conservación.